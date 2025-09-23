"데이터 기반 혁신 지원"…이노비즈협회, 한국평가데이터와 업무 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

회원사 신용·기술 등 주요 평가 서비스 우대

이노비즈협회는 23일 경기도 성남시 판교이노밸리에 위치한 협회 대회의실에서 한국평가데이터(KODATA)와 '기술혁신형 중소기업의 성장 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 양 기관이 지닌 데이터 기반 기업정보 시스템을 연계해 협회 회원사의 성장 지원과 서비스 확대를 도모하기 위해 마련됐다. 협약식에는 정광천 이노비즈협회 회장과 홍두선 KODATA 대표를 비롯해 양 기관 관계자 10여명이 자리했다.

이노비즈협회와 한국평가데이터 간 업무협약식에서 양측 주요 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. 이노비즈협회

협약에 따라 양 기관은 협회 회원사 지원 및 관리, 정책연구, 이노비즈 확인 절차 디지털화 등을 위한 협력체계를 구축한다. 또한 데이터 기반의 우수 회원사를 발굴, 관리하고 성과를 분석할 수 있도록 KODATA가 보유한 기업 DB를 공유·활용할 예정이다.

회원사를 위한 실질적인 서비스 제공에도 나선다. KODATA가 지닌 공공기관 제출용 신용 및 기술평가, 기업정보시스템 CRETOP 등 정보 인프라는 물론, ESG 및 안전보건평가 서비스의 비용 할인 등 회원사들에게 우대 혜택을 제공할 방침이다.





정광천 회장은 "협회는 앞으로도 신뢰할 수 있는 데이터와 혁신 시스템 연계를 통해 회원사들이 새로운 가치를 지속 창출할 수 있도록 지원해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

