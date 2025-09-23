밸런스히어로, 인도 테크 브랜드 어워드서 ‘핀테크’ 대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 대안신용평가(ACS) 시스템으로 안정적 금융서비스 높이 평가

밸런스히어로는 인도 'ET NOW 베스트 테크 브랜드 어워드 2025'에서 핀테크 대상을 수상했다고 23일 밝혔다.

ET NOW 베스트 테크 브랜드 어워드는 인도 내 혁신과 산업 발전을 선도하는 주요 기술 기업 및 브랜드를 선정해 시상하는 권위 있는 상이다. 핀테크 부문은 기술 혁신성과 사회적 임팩트 등 다양한 정량·정성 평가 기준을 바탕으로 수여된다.

이철원 밸런스히어로 대표(왼쪽)가 을 받으며 기념 촬영을 하고 있다. 밸런스히어로

밸런스히어로는 인공지능(AI)과 데이터 기반의 대안신용평가(ACS) 시스템을 통해 인도 금융 소외 계층에도 안정적으로 금융서비스를 제공하며, 성장세를 증명한 점을 높게 평가받았다.

밸런스히어로는 이번 수상 이후 인도 내 현지 금융기업과 파트너십을 더욱 강화하고, AI 신용평가 엔진 플랫폼을 중심으로 금융의 접근성과 공정성을 지속적으로 확대해나갈 계획이다.





밸런스히어로 관계자는 "기업의 AI 신용평가 기술력이 실제 영업 성과와 사용자 신뢰로 이어진 점이 주요 수상 요인"이라며 "향후 인도 현지 금융 기업과의 파트너십도 강화하고, 사회적 책임을 다하는 혁신기업으로 성장할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

