태백시, 국도비 확보로 '경제 회복·생활 편의' 두 마리 토끼 잡는다

강원도 태백시(시장 이상호)는 중앙부처와 강원특별자치도와의 긴밀한 협력과 전략적 대응을 통해 2026년도 국도비 확보 목표 달성에 총력을 기울이고 있다고 22일 밝혔다.

시는 당초 수립한 국도비 확보 추진계획에 따라 부서별 목표사업을 면밀히 점검하고, 정부 예산편성 방향에 맞춘 신규사업 발굴과 계획 보완, 중앙부처·강원특별자치도 건의, 지역 국회의원과의 지속적 소통 등을 이어오고 있다.

태백시는 총사업비 4645억원 규모의 신규사업을 2026년도 국도비 확보를 통한 사업 착수에 총력을 기울이고 있다.

현재 태백시가 중점 추진하는 국도비 신규사업은 ▲조기폐광지역 경제진흥사업(74억원) ▲지역활력타운 조성사업(36억원) ▲철암농공단지 아름다운 거리 조성사업(8억원) ▲태백 먹거리길 상권활성화사업(7억8000만원) ▲장성분구(2단계) 하수관로 정비사업(5억5000만원) ▲철암분구 하수관로 정비사업(5억5000만원) ▲용연동굴 관광명소화 조성사업(33억원) ▲용연동굴 연계 특화콘텐츠 조성사업(15억원) 등으로, 이외에도 다수의 계속사업 국도비 확보가 병행 추진되고 있다.

이번 예산에 반영된 금액은 사업 착수와 사전 절차를 위한 용역비 중심이며, 향후 연차별 재원 확보를 통해 주요 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 노력할 계획이다.





이상호 태백시장은 "연말 정부예산안 확정까지 주요 사업이 최대한 반영되도록 끝까지 대응하겠다"고 밝혔다. 이어 "태백의 미래 성장동력 발굴과 민생경제 회복, 주민 불편 해소에 더욱 만전을 기할 것"이라고 강조했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

