구리시, '구리 코스모스 축제' 문화누리카드 임시 가맹점 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 구리시(시장 백경현)는 오는 26일부터 28일까지 개최되는 '2025 구리 코스모스 축제'에서 문화누리카드 임시 가맹점을 한시적으로 운영한다고 22일 밝혔다.

2025 구리 코스모스 축제, 문화누리카드 임시 가맹점 운영. 구리시 제공

AD

문화누리카드는, 문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 지원하는 문화복지 바우처로 6세 이상 기초생활수급자 및 차상위계층에게 연간 14만원을 지급해 문화예술·여행·체육활동 등에 사용할 수 있도록 지원하는 제도다.

일반적으로 문화누리카드로는 식음료 결제가 제한되지만, 지역축제와 같은 특별 행사에서는 문화 향유 기회 확대와 이용자 편의를 위해 등록된 임시 가맹점에서 사용이 가능하다.

이번 축제에서는 먹거리 부스 8곳과 푸드트럭 3곳이 임시 가맹점으로 지정돼 방문객들이 문화누리카드를 편리하게 사용할 수 있다. 특히 각 부스에는 '문화누리카드 가맹점' 스티커가 부착돼 있어 누구나 손쉽게 확인할 수 있다.

백경현 구리시장은 "이번 축제가 시민 모두에게 가을의 정취를 만끽하는 기회가 되길 바라며, 누구나 부담 없이 다양한 먹거리와 즐길 거리를 체험하길 기대한다"고 말했다.





AD

한편, 구리시는 오는 10월 18일부터 12월 25일까지(69일간) 장자호수공원 일원에서 열리는 '2025 구리 빛 축제'에서도 문화누리카드 임시 가맹점을 운영할 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>