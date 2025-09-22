부산 기장군, ‘18회 치매극복의 날’ 맞아 다양한 홍보활동 전개

치매 예방·관리 중요성 알리고 지역사회 공감대 형성
기장군(군수 정종복)은 제18회 치매극복의 날(9월 21일)을 맞아 기장군치매안심센터를 중심으로 적극적인 홍보활동을 전개한다.
지난 16일 고촌휴먼시아 아파트에서는 '치매여도 안심할 수 있는 사회, 함께 사는 따뜻한 세상'이라는 슬로건으로 캠페인이 진행됐다.
행사에는 부산노인전문 제3병원, 이이장 등 협약기관이 참여해, ▲치매극복 희망 메시지 작성 ▲치매 바로 알기 퀴즈 ▲치매예방 체험 부스 ▲홍보 포토존 ▲어르신 작품 전시 ▲치매사업 안내 ▲심뇌혈관 질환 예방 상담 등 다양한 프로그램이 마련돼 큰 호응을 얻었다.
또, 기장군치매안심센터는 9월 한 달 동안 카드 뉴스, 포스터, 현수막 등 다양한 매체를 활용한 홍보와 함께 ▲경로당 대상 찾아가는 인지선별검사 ▲치매안심마을·선도단체 연계 인식개선 교육 ▲신규 치매안심가맹점 발굴 등을 이어갈 예정이다.
한 참여 주민은 "이번 행사를 통해 치매 예방과 관리의 중요성을 직접 체험하며 알게 됐다"고 소감을 말했다.
지금 뜨는 뉴스
또 센터 관계자는 "치매에 대한 올바른 이해와 정보를 제공하기 위해 지속적인 노력을 이어가겠다"고 말했다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>