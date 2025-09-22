(재)에이스경암, 쌀 7000포대 성남시에 기탁…27년째 나눔 실천

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1억9250만원 상당 독거노인·가정위탁 아동에게 전달

재단법인 에이스경암이 추석 명절을 앞둔 22일 성남시에 1억9250만원 상당의 쌀 7000포대(포대당 10㎏)를 기탁했다.

재단법인 에이스경암이 추석 명절을 앞둔 22일 신상진 성남시장(가운데)에게 1억9250만원 상당의 쌀 7000포대(포대당 10㎏)를 기탁하고 있다. 성남시 제공

AD

시는 이날 오전 10시 30분 시청 광장에서 신상진 성남시장과 안성호 (재)에이스경암 이사장, 김효진 경기 사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석한 가운데 '독거노인·가정위탁 아동을 위한 쌀 전달식'을 했다.

받은 쌀은 성남시 50개 동 행정복지센터를 통해 기초생활보장수급 독거노인과 가정위탁아동 가구에 1포대씩 전달하기로 했다.

지난해 추석 명절보다 1100포대를 더 기탁해 수혜 인원도 늘었다.

시는 소외 이웃들에게 따뜻한 위로를 전하게 될 것으로 기대했다.

(재)에이스경암은 1999년부터 한해도 빠지지 않고 설과 추석 명절 때 성남시에 쌀을 맡겨 올해로 27년째 나눔을 실천하고 있다.





AD

기탁한 쌀을 누적해 시가로 환산하면 33억3950만원에 이른다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>