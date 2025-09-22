"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재구매율 90%…폭발적 인기 속 주문 대란

현재 주문 시 2068년 9월 출하 안내

일본 효고현 다카사고시에 있는 정육점 '아사히야'의 고로케가 상상초월의 대기기간으로 주목받고 있다. 지금 온라인으로 주문할 시 무려 2068년 9월 이후 출하 예정이라는 안내를 받는다.

아사히야의 고로케. 프레지던트 온라인

AD

19일 일본 경제지 프레지던트 온라인은 이 고로케가 어떻게 탄생해 주문 대기 43년이라는 기록을 세우게 됐는지 그 과정을 전했다.

보도에 따르면 1926년 문을 연 '아사히야'는 본래 쇠고기를 주력으로 판매했다. 그러나 1990년대 대형마트 확산으로 가격 경쟁이 심화하자 3대째 가업을 잇던 닛타 시게루 대표는 1999년 온라인 판매에 뛰어들었다. 당시만 해도 "누가 비싼 고베규를 인터넷에서 사겠느냐"는 회의적인 시각이 많았지만 홈페이지 개설 후 전국 각지에서 주문이 몰리며 판로가 열렸다.

닛타 대표는 이때 "고베규의 가치를 직접 체험할 수 있는 상품이 필요하다"는 판단을 내렸고 그 결과 최고급 재료를 아낌없이 사용한 '고베 비프 고로케 극미'를 개발했다. 이 고로케의 원재료는 A5 등급의 3살 암소 고베규 어깨 등심과 지역 특산 감자 '레드 안데스'다. 감자는 수확 후 3개월간 숙성시킨 뒤 찐 직후 손으로 껍질을 벗겨 사용한다. 기계로 껍질을 제거하면 얇은 껍질층까지 벗겨져 맛이 떨어진다는 이유에서다.

하루 생산량 200개 제한…맛보려면 43년 기다려야

공장 위탁 생산도 시도했지만 "손맛은 따라 올 수 없다"며 포기했다. 결국 지금도 전량 수작업으로만 생산되고 있으며 하루 생산량은 200개로 제한돼 있다. 폭발적인 인기에 힘입어 주문은 눈덩이처럼 불어났으며 재구매율만 90%에 달할 만큼 소비자 만족도도 높다. 이 때문에 현재 온라인으로 주문하면 "2068년 9월 출하 예정"이라는 답변을 받는다. 사실상 주문대기에만 무려 43년이 걸리는 셈이다.





AD

닛타 대표는 "고기를 팔려고 시작했는데 오히려 고로케가 더 큰 성과를 가져다주었다"며 "공장 생산을 늘릴 생각은 없다. 맛을 지키는 것이 최우선"이라고 강조했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>