[특징주]'세계 최고 헬스테크 기업' 선정, 뉴로핏↑

22일 오전 10시 기준 코스닥 시장에서 뉴로핏 주가는 전일 종가 대비 16.02% 오른 1만9190원을 기록하고 있다. 미국 주간지 타임이 선정한 '세계 최고 헬스테크 기업'에 포함됐다는 소식 때문으로 보인다.

뉴로핏은 딥러닝 기반의 뇌영상 분석 기술을 이용해 뇌질환의 진단, 치료설계, 치료 의료기기 솔루션을 개발하고 있다. 특히 뉴로핏은 알츠하이머병을 비롯한 신경퇴행성 뇌질환 영역에 집중하고 있다.

앞서 타임은 재무 실적, 평판 분석, 온라인 참여도 등 세 가지 지표를 기준으로 '세계 최고 헬스테크 기업(World's Top HealthTech Companies of 2025)' 순위를 발표했다.





국내 기업으로는 진단 부분에 뉴로핏이 선정됐다. 건강 정보 및 관리 부문에서는 카카오헬스케어, 세나클소프트, 이지케어텍이 선정됐다. 인공지능(AI) 및 데이터 분석 부문에서는 에이아이트릭스, 메디픽셀이 이름을 올렸다. 올리브헬스케어는 의료 기기 및 웨어러블 부문, 헬스커넥트는 원격 진료 및 치료 부문에 뽑혔다.

조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

