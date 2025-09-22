춘천시, 스위스 댐서 소양강댐 미래 벤치마킹

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유럽 최대 수력발전 댐 방문…분산형 전력·관광자원화 전략 점검

소양강댐 관광인프라 조성사업에 접목해 친환경 모델 구축

관광·교통·환경 조화 이룬 사례로 RE100 실현 방안 모색

강원도 춘천시가 스위스 그랑데디상스 댐에서 재생에너지와 관광이 결합된 운영 모델을 벤치마킹했다.

육동한 춘천시장과 춘천시 대표단은 현지시간 21일 스위스 발레주(Valais)에 위치한 그랑데디상스 댐을 방문해 분산형 전력생산과 관광자원화 전략을 집중 점검하고 있다. 춘천시 제공

육동한 춘천시장과 춘천시 대표단은 현지시간 21일 스위스 발레주(Valais)에 위치한 그랑데디상스 댐을 방문해 분산형 전력생산과 관광자원화 전략을 집중 점검했다.

그랑데디상스 댐은 세계에서 7번째로 높은 댐이자 유럽 최대 수력발전 댐이다. 알프스 빙하수를 활용해 연간 약 2000GWh의 전력을 생산하며 이는 약 40만 가구가 사용할 수 있는 규모다. 스위스 전체 전력의 20%를 담당하는 핵심 시설로 꼽힌다. 이 댐은 에너지 생산과 동시에 댐 내부 투어를 비롯해 케이블카, 하이킹 코스, 짚라인 등의 관광도 함께 이뤄지고 있다.

이번 현장 방문은 소양강댐 관광인프라 조성사업과 RE100 실현을 위한 방안을 모색하기 위한 벤치마킹의 첫 일정이다.

특히 시는 현재 소양강댐 관광인프라 조성사업을 추진하고 있다. 이 사업은 소양호 둘레길 개통에 맞춰 관광객 증가에 따른 교통 혼잡을 완화하고 댐 일원을 관광자원으로 활용하기 위한 프로젝트다. 시는 이번 그랑데디상스 댐 벤치마킹을 계기로 소양강댐 인프라 조성사업에 에너지·관광 융합 사례를 접목해 춘천형 지속가능 모델을 완성한다는 방침이다.





춘천시 관계자는 "스위스 사례처럼 재생에너지 생산과 관광을 연계하면 시민·기업·지역이 함께 이익을 나누는 지속가능한 모델을 만들 수 있다"며 "춘천도 소양강댐 관광인프라 조성과 RE100 실현을 위한 재생에너지 공급을 계기로 친환경 에너지 도시이자 관광 중심 도시로 도약하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

