빗썸, '2025 스테이블코인 생태계 육성 지원 공모전' 시상식 성료

빗썸은 '2025 스테이블코인 생태계 육성 지원 공모전' 시상식을 개최했다고 22일 밝혔다.

이달 19일 빗썸은 서울 강남구 삼성동에 위치한 빗썸나눔센터에서 '2025 스테이블코인 생태계 육성 지원 공모전' 시상식을 열고, 최종 수상팀을 발표했다. 이날 시상식에는 수상팀들과 함께 이재원 대표 등 빗썸 임직원들이 참석했다.

아이디어 경쟁 부문에서는 심사를 통해 ▲카사 ▲지크립토 ▲포어덱스 등 총 3개 팀이 수상했다. 대상에는 상금 1억 원 및 빗썸 공식 홍보 채널 소개 특전, 최우수상에는 상금 7천만 원, 우수상에는 상금 3천만 원의 상금이 수여된다.

대상은 'AI ERP 자동화' 솔루션 '김비서'를 선보인 카사 팀이 수상했다. '김비서'는 스테이블코인을 활용한 소상공인 대상 백오피스 업무 자동화와 자연어 기반 대화형 인터페이스로 직관적인 의사결정을 지원하는 점에서 높은 혁신성을 인정받았다.

최우수상은 디지털자산 안전거래 플랫폼 'Fineapple(파인애플)'을 개발한 지크립토(Zkrypto) 팀에게 돌아갔다. 프라이버시에 강점을 가진 토큰 관리 플랫폼을 만들어 'AML 규정 준수 및 개인정보 보호'에 대응할 수 있는 기술의 상용성을 인정받았다.

우수상은 '스테이블코인 리스크 관리 시스템'을 구축한 포어덱스(ForeDex) 팀이 차지했다. AI기반의 디페깅 사전 탐지시스템을 통한 의사결정 지원 가능성을 제시하며 스테이블코인 생태계에 기여할 잠재력을 높이 평가받았다.

창업투자 부문의 경우 개별적으로 투자 협의를 진행하고 있다. 최대 300억 원 규모 내에서 투자와 사업 활성화 지원, 법인 설립 및 공동 창업 기회, VC 피칭, 기술·법률 컨설팅 등 후속 지원 체계를 통해 창업 동반자로 자리매김할 계획이다.

투자 계약 체결까지 충분한 검토와 선정팀과의 협의가 필요한 만큼, 개별 검토가 완료된 순서대로 결과 안내를 진행하고 있다. 검토를 통해 선정된 팀과는 개별적으로 투자 협의를 진행할 예정이다.

지난 6월 20일부터 약 3개월간 진행된 이번 공모전에는 총 119개팀이 지원해 열띤 경쟁을 벌였다. 국내외 대학(원)생과 개발자, 예비 창업자, 기 창업자 등 다양한 참가자가 몰리며 스테이블코인 생태계에 대한 높은 관심을 입증했다.





이재원 빗썸 대표는 "이번 공모전을 통해 스테이블코인 생태계의 미래를 이끌어갈 참신하고 혁신적인 아이디어들을 확인할 수 있었다"며 "빗썸은 이들이 시장에서 실질적인 성과를 낼 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

