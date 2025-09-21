"중국 도대체 왜 이래"…밀크티 통에 슬리퍼 담갔다가 조물조물

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 현지 밀크티 업체 비위생적 행위 폭로

경찰 개입…직원 행정 구류·가게 영업 중단

중국 광둥성 선전의 한 밀크티 가게 직원이 비위생적 행위로 인해 논란에 휩싸였다.

중국의 한 밀크티 가게 직원이 제작 과정에서 위생 불량 행위를 하는 장면이 온라인에 퍼지며 거센 비판을 받고 있다. 충칭 방송 제1안 캡처

18일 항저우일보 등 현지 언론에 따르면, 이 직원이 신고 있던 슬리퍼를 음료 토핑이 담긴 통 안에 넣고, 이어 더러운 작업대에서 맨손으로 토핑을 음료 컵에 담는 모습이 담긴 영상이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 퍼졌다. 사건이 알려지자 선전시 시장감독국은 즉각 해당 가게가 위치한 룽화구를 확인하고 조사에 나섰다.

가게 측은 조사에서 문제의 직원이 16일 입사 지원 후 17일 첫 근무 중에 해당 행동을 했으며, 영상 역시 같은 날 촬영된 것으로 확인됐다고 밝혔다.

또한 가게는 경찰에 자진 신고해 해당 직원을 경찰에 인계했고, 문제 음료 판매를 중단하는 동시에 조리 기구와 재료를 폐기했다. 현재는 영업을 일시 중단한 상태로 시정 조치를 진행 중이다. 선전시 룽화구 시장감독국은 이 직원이 공안 당국으로부터 행정 구류 처분을 받았다고 전했다.

한편, 올해 2월에는 상하이의 유명 훠궈 프랜차이즈 하이디라오 매장에서도 유사한 위생 문제 사건이 발생했다. 10대 청소년 두 명이 매장 내 룸에서 신발을 신은 채 테이블 위에 올라가 훠궈 냄비에 소변을 보는 장면을 SNS에 올려 파문을 일으켰다.

당시 하이디라오는 모든 식기와 냄비를 교체하고, 피해 고객 4109명에게 식사비 전액을 환불했으며, 식사비 10배 상당의 보상금을 지급하는 등 총 1000만 위안(한화 약 20억 원) 규모의 보상 조치를 시행했다.





이와 관련해 상하이 황푸구 법원은 지난 12일, 미성년 자녀에 대한 감독 의무를 다하지 않은 부모에게 하이디라오에 22만 위안(한화 약 4억 원)을 배상하라고 판결한 바 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

