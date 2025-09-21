LG유플러스 강남 팝업서 아이폰17 시리즈 한눈에 본다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아이폰17·애플워치·에어팟 전 라인업 전시

현대 미술가 차민영 작가 작품도 함께 배치

LG유플러스는 애플 아이폰17 시리즈를 한눈에 볼 수 있는 팝업 전시를 서울 강남구 복합문화공간 '일상비일상의틈 by U+'에서 진행한다고 21일 밝혔다.

LG유플러스 모델이 서울 강남구 복합문화공간 '일상비일상의틈'에서 아이폰17 시리즈 팝업 전시를 소개하고 있다. LG유플러스 제공

아이폰17 시리즈부터 애플워치, 에어팟 등 전 라인업을 전시한 팝업은 국내 통신사 플래그십 스토어 중 유일하다고 LG유플러스는 설명했다.

젼시 공간은 LG유플러스의 아이폰17 캠페인 슬로건인 '아이폰을 나답게 U+로 남다르게'를 주제로 아이폰17 시리즈의 시그니처 색상인 오렌지를 활용해 구성했다.

1층에는 아이폰17 시리즈 전체 모델을 포함해 애플워치 시리즈11·울트라3·SE3, 에어팟 프로3까지 전 라인업이 전시돼 있다. 현대 미술가 차민영 작가의 작품도 2층 중심으로 배치해 작품 일부는 에어팟 프로3를 통해 소리를 들을 수 있도록 연출했다.

전시를 둘러본 LG유플러스 고객에게는 '선라이즈 칵테일바'에서 칵테일과 전용 티코스터를 증정한다.





이현승 LG유플러스 구독·옴니플랫폼담당(상무)은 "앞으로도 MZ세대가 제품은 물론 전시 작품까지 함께 즐기며 브랜드와 소통할 수 있는 차별적인 경험을 제공하겠다"고 말했다.





