양구군, 청소년 분야 정부합동평가 유공 기관 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청소년 유해환경 감시체계 구축·운영 성과 인정

양구군이 강원특별자치도가 주관한 2025년 청소년 분야 정부합동평가 유공 기관으로 선정됐다.

양구군청 전경.

AD

이번 수상은 강원특별자치도 내 시 단위에서는 원주시가, 군 단위에서는 양구군이 기관 수상의 영예를 안았다. 시상식은 22일 영월에서 진행되는 2025년 제14회 강원특별자치도 청소년지도자대회에서 진행된다.

양구군은 청소년 유해환경 감시체계 구축 및 운영 실적에서 높은 평가를 받았다. 계기별 민·관 합동 점검을 비롯해 자체 청소년 유해환경 점검과 단속을 추진했으며, '양구군 청소년 유해환경 감시단'을 지정·운영해 청소년이 안전하게 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 힘썼다.

또한 청소년 참여기구 간담회를 정기적으로 개최해 청소년의 목소리를 정책에 반영하고, 청소년 카카오톡 채널을 운영해 온라인 소통 기반을 마련하는 등 다양한 활동을 통해 정부합동평가 지표 달성에 크게 기여했다.





AD

서흥원 양구군수는 "이번 수상은 청소년 보호와 건전한 성장 환경 조성을 위해 행정과 민간이 함께 노력한 결실"이라며, "앞으로도 청소년들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 다양한 지원 정책을 추진하고, 청소년이 존중받는 지역사회를 만들어 가겠다"고 말했다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>