굳게 닫힌 방에서 악취가…흉가 답사하다 "시신 찾았어요" 그 유튜버, 또 발견했다

유튜버 도사우치, 13일 탐방 도중 발견

경찰 “사진 찍어달라” 요구에 시청자 비판도

흉가 체험 영상을 촬영하던 유튜버가 폐건물에서 시신을 발견해 경찰에 신고했다. 이 유튜버는 지난해 여름에도 차량 안에서 변사체를 발견한 바 있다.

유튜버 '도사우치'는 지난 16일 자신의 채널에 "삼가 고인의 명복을 빕니다"라는 제목으로 13일 생방송을 편집한 영상을 올렸다.

당시 도사우치는 지인과 함께 경남 산청군의 한 폐리조트를 탐방했다. 이 리조트는 2023년 8월 화재로 운영이 중단된 뒤 올해 여름 산사태까지 겹치며 사실상 방치돼 왔다.

흉가 체험 영상을 촬영하던 유튜버가 폐건물에서 시신을 발견해 경찰에 신고했다. 도사우치 유튜브 채널 캡처

도사우치와 지인은 어두운 복도를 지나가던 중 송장벌레가 몰려 있는 3층 끝 객실을 발견했다. 문과 창문이 비닐로 막힌 채 있던 방에서는 악취가 새어 나왔다. 이상한 낌새를 느낀 도사우치는 문을 열고 들어갔고, 침대 위에 이미 부패가 상당히 진행된 남성으로 추정되는 시신 1구가 놓여 있는 것을 확인했다.

도사우치는 곧바로 건물을 빠져나와 경찰에 신고했으나, 당시 경찰은 "사람이 죽은 것이 확실하냐"며 현장 사진을 요구했다. 결국 그는 다시 객실에 들어가 시신 사진을 찍어 전송했고, 경찰이 현장에 도착한 뒤에는 직접 객실까지 안내하기도 했다.

이 과정이 알려지자 일부 시청자들은 "위험한 현장에 민간인을 다시 들여보낸 것 아니냐"며 경찰 대응을 비판했지만, 도사우치는 "내가 현장에 남아 있다고 생각해 사진을 요청한 것일 뿐, 반드시 들어가야 했던 건 아니다"라고 해명했다.

도사우치는 "고인을 만나 안타깝다. 삼가 명복을 빈다"며 영상을 마무리했다. 해당 사건은 현재 경찰이 신원 확인과 사망 경위를 조사 중이다.

앞서 도사우치는 지난해 8월에도 흉가 답사 영상을 찍던 중 외진 곳에 주차된 차량 안에서 시신을 발견해 신고한 적이 있다. 당시 차량 안에는 움직임이 없는 탑승자가 있었고, 신고를 받은 경찰과 소방당국이 문을 강제로 열자 이미 숨진 상태였던 것으로 밝혀졌다.





당시 도사우치는 "조금이라도 일찍 답사를 했더라면 살릴 수 있었을지 모른다"며 안타까움을 드러내기도 했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

