폴라리스오피스, '폴라리스시큐원'으로 해킹 2차 피해 차단…보안사업 본격 강화

핸디소프트 인수 시너지 활용

B2G·B2B 보안 시장 공략 가속화

폴라리스오피스가 연이은 대기업 해킹 사고와 스미싱·피싱 피해 급증에 대응해 모바일 보안 솔루션 '폴라리스시큐원'을 앞세운 보안사업 강화에 나선다고 19일 밝혔다.

주요 기업들의 대규모 해킹 및 개인정보 유출 사고가 연이어 발생하고, 정부 지원금·소비쿠폰을 사칭한 스미싱·피싱 피해가 급증하는 상황에서 폴라리스시큐원을 전면에 내세워 보안 시장 공략을 본격화한다는 전략이다.

보안 업계에서는 서버·네트워크 해킹 자체보다 유출된 개인정보가 문자·이메일·메신저·문서 등을 통해 재활용되며 확산하는 2차 피해가 더욱 심각한 문제로 대두되고 있다. 폴라리스오피스는 폴라리스시큐원을 통해 실시간 탐지와 차단을 결합한 모바일 단말 보안을 제공해 피해 확산 차단에 집중한다는 방침이다.

폴라리스시큐원은 인공지능(AI) 기반 실시간 스미싱·피싱·큐싱 탐지, QR코드·URL 검사, 악성 앱 및 보안 취약점 진단, 예약 검사 및 상시 감시 기능을 통합 제공하는 종합 모바일 보안 앱이다. 공공기관과 금융기관에서 활용 중인 자사 보안 솔루션 '브이가드'를 기반으로 생성형 AI 기술을 접목해 신종 공격에 대한 실시간 분석 체계를 강화했다는 게 회사 측 설명이다.

특히 최근 인수한 그룹웨어 전문기업 핸디소프트와의 시너지 효과를 극대화한다는 전략이다. 공공기관 및 기업 대상 그룹웨어 구축 사업과 폴라리스시큐원 판매를 연계해 정부(B2G)와 기업(B2B) 고객을 동시 공략하고, 보안 제품 포트폴리오 확대를 통해 종합 보안 솔루션 기업으로 도약한다는 구상이다.

폴라리스오피스 관계자는 "최근 해킹 사고의 실질적 피해는 서버 침해 자체가 아닌 유출된 개인정보를 악용한 2차 공격에서 발생하고 있다"며 "폴라리스시큐원으로 일상 속 보안 방어선을 구축하고, 핸디소프트와의 시너지로 보안 솔루션 시장 확산을 가속화할 것"이라고 말했다.





이어 "보안 제품군을 단계별로 확대해 오피스·그룹웨어·보안을 아우르는 종합 B2G·B2B 포트폴리오 구축이 목표"라고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

