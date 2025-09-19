'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인과 기관의 매도세에 코스피가 소폭 하락 중이다.

19일 오전 9시30분 기준 코스피지수는 전날 대비 2.44포인트(0.07%) 내린 3458.86에 거래되고 있다. 이날 지수는 0.07포인트(0.00%) 내린 3461.23으로 출발했다. 다만 장중 한때 3467.89에 거래되며 사상 최고치를 기록하는 보합권 내에서 줄다리기 장세가 이어지고 있다. 외국인이 1178억원어치, 기관은 632억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 1696억원어치를 홀로 사들였다.

업종별로 보면 IT(정보기술) 서비스(0.76%), 기계장비(0.60%), 의료정밀기기(0.23%) 등 업종이 상승했다. 반면 섬유의류(-1.47%), 전기가스(-1.36%), 화학(-0.92%), 증권(-0.92%), 건설(-0.90%), 오락문화(-0.79%), 운송창고(-0.68%) 등 업종은 하락세를 나타냈다.

19일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 강진형 기자

AD

시가총액 상위 종목 중에선 카카오(4.95%), 두산에너빌리티(1.49%), 신한지주(0.58%), 삼성물산(0.61%) 등이 상승했다. 반면 현대모비스(-2.52%), 현대차(-1.14%), HD현대중공업(-1.00%), HD한국조선해양(-0.97%), 삼성전자우(-0.78%), 삼성생명(-0.77%), LG에너지솔루션(-0.71%), 기아(-0.59%), 삼성바이오로직스(-0.58%), 삼성전자(-0.37%) 등은 하락세를 보였다.

코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 1.27포인트(0.15%) 오른 858.38을 기록했다. 이날 지수는 0.97포인트(0.11%) 오른 858.08로 출발했다. 외국인과 기관이 각각 296억원, 239억원어치를 순매도하고 있다. 개인은 637억원어치를 사들이고 있다.





AD

시가총액 상위 종목 중에선 HPSP(7.52%),에이비엘바이오(5.48%), 삼천당제약(5.30%), 보로노이(4.13%), 리가켐바이오(3.93%), 케어젠(2.80%), 리노공업(1.42%), 펩트론(1.04%),파마리서치(0.99%), 알테오젠(0.42%) 등이 상승했다. 반면 레인보우로보틱스(-1.86%), 에코프로비엠(-1.87%), 실리콘투(-1.86%), 이오테크닉스(-1.83%), 휴젤(-1.76%), 코오롱티슈진(-1.22%), 에코프로(-1.19%) 등은 하락세를 나타냈다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>