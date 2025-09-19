효성중공업, 미국에 765kV 송전망 '풀 패키지' 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8~9월에만 2000억원 수주

美 남부·동부 초고압 송전망 프로젝트 참여

미국 내 유일 765kV 변압기 생산기지 보유

효성중공업이 미국 초고압 송전망 시장에서 입지를 넓히고 있다. 765킬로볼트(kV) 초고압 변압기, 800kV 차단기 등 핵심 전력기기를 패키지로 공급하며 한국 기업 최초로 미국 765kV 송전망에 '토털 솔루션'을 제공했다.

효성중공업은 최근 미국 최대 송전망 운영사와 계약을 맺었다고 19일 밝혔다. 효성중공업은 765kV 변압기와 리액터 29대, 800kV 차단기 24대를 공급한다. 지난달부터 이번 달까지 두 달 동안에만 수주 규모가 2000억원을 넘어섰다. 이번 장비는 미국 남부와 동부 지역에서 새롭게 추진되는 초고압 송전망 구축 사업에 투입된다.

회사는 미국이 데이터센터 확산과 전기차 증가로 향후 10년간 전력 수요가 25% 늘어날 전망인 것으로 분석했다. 이에 따라 기존 345kV·500kV보다 손실을 줄이고 대용량 전력을 장거리 송전할 수 있는 765kV 송전망이 해법으로 부각되고 있다고 봤다. 효성중공업의 멤피스 공장은 미국 내에서 유일하게 765kV 초고압 변압기를 설계·생산할 수 있는 시설이다.

765kV 변압기는 전 세계에서도 10여개 기업만 제조 가능한 고난도 전력기기다. 효성중공업은 경남 창원공장의 품질 관리와 기술력을 그대로 이전해 현지 생산 경쟁력을 높였다. 효성중공업은 이미 미국에 설치된 765kV 변압기의 절반 가까이 공급했다.

우태희 효성중공업 대표는 "효성은 초고압 변압기뿐 아니라 차단기, 스태콤(STATCOM) 등 다양한 전력 설비를 아우르는 토털 솔루션을 제공할 수 있다"며 "미국 초고압 송전망 시장에서 독보적 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.





조현준 효성그룹 회장은 멤피스 공장에 지금까지 1억5000만 달러(약 2071억 원)를 투자했다. 2026년까지 시험 및 생산 설비를 증설해 생산능력을 현재의 두 배로 확대할 계획이다. 그는 "효성중공업이 글로벌 전력 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위해 차별화된 경쟁력 확보가 필수"라고 했다.





