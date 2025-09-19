소진공, 서울 성수동에서 온누리상품권 팝업스토어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 21일까지 개최

소상공인시장진흥공단이 온누리상품권 팝업스토어를 운영한다고 19일 밝혔다.

온누리상품권 성수 팝업스토어 포스터. 소진공

이번 팝업스토어는 서울 성동구 성수 피치스 도원에서 오는 21일까지 열린다. 온누리상품권의 이미지 개선과 인지도 확장을 제고하기 위해 마련됐다.

팝업스토어는 ▲정책홍보존 ▲온누리이벤트존 ▲가맹점 체험존 등으로 구성돼 다양한 체험형 이벤트를 통해 방문객에게 온누리상품권에 대한 긍정적인 경험을 제공할 예정이다.

정책홍보존에서는 온누리상품권의 캐릭터인 '온누리즈'를 활용해 온누리상품권을 소개하고 상생페이백 신청 방법 등을 안내한다. 온누리이벤트존에서는 실내외에 숨겨져 있는 QR코드를 스캔해 관련 게임을 수행하고 스탬프를 획득할 수 있다. 가맹점 체험존에서는 온누리이벤트존에서 획득한 스탬프를 스타가맹점 제품 및 온누리상품권 캐릭터 굿즈와 교환할 수 있다.

팝업 기간 여행·쇼핑·음식·패션·문화 등 다양한 분야에서 활동하는 크리에이터들이 방문해 영상을 제작하고 홍보할 예정이다.





박성효 소진공 이사장은 "이번 온누리상품권 팝업스토어는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 비롯한 많은 분이 온누리상품권을 새롭고 즐겁게 경험할 수 있도록 마련한 자리"라며 "앞으로도 온누리상품권의 확산을 통해 전통시장과 상점가의 경쟁력을 높이고 지역경제와 소상공인의 활력을 불어넣는 데 힘쓰겠다"라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

