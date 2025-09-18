현대차, 하이브리드 2배로 늘린다…전동화 역량 앞세워 위기 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일(현지시간) 현대차 CEO 인베스터데이

해외 최초 CEO 인베스터데이 개최

뉴욕 등 글로벌 투자자 소통 강화

현대자동차가 2030년까지 하이브리드 라인업을 현재의 두 배 이상 늘리면서 글로벌 자동차 산업에 찾아온 복합 위기를 정면으로 돌파한다. 내년부터 다양한 전기차(EV)와 하이브리드(HEV), 주행거리 연장형 전기차(EREV) 등을 선보이면서 전동화 역량을 내세워 시장 불확실성에 대응한다는 전략이다.

18일(현지시간) 오전 현대차는 미국 뉴욕 맨해튼에 위치한 '더 셰드'에서 글로벌 투자자, 애널리스트, 신용평가사 담당자 등을 대상으로 '2025 CEO 인베스터 데이'를 열고 중장기 전략과 재무 계획을 발표한다.

현대차는 시장과의 적극적인 소통을 목표로 CEO 인베스터 데이를 2019년 도입한 이후, 해외에서 개최한 것은 이번이 처음이다. 첫 인베스터데이 해외 개최지를 현대차는 최대 자동차 시장인 미국의 핵심 도시인 뉴욕으로 정했다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장. 현대차그룹 제공

하이브리드·전기차 등 친환경 라인업 강화 박차

이와 더불어 현대차는 2030년까지 하이브리드 차량 라인업을 18개 이상으로 확대하겠다는 계획도 내놨다. 제네시스 브랜드 최초의 하이브리드 차량을 내년 출시하고, 가격 경쟁력을 갖춘 엔트리급 하이브리드 개발도 추진한다. 특히 현대차는 올해 팰리세이드부터 도입을 시작한 차세대 하이브리드 시스템을 다양한 차종에 확대 적용한다.

전기차는 현대차는 글로벌 경쟁력을 인정받은 E-GMP 전용 플랫폼 전기차의 성공 경험을 바탕으로 현지 특화 상품성을 갖춘 신형 전기차들을 유럽, 중국, 인도 시장에 순차적으로 선보이며 캐즘을 극복한다.

내년 유럽에서 대중 전기차 모델인 아이오닉 3를 선보이며, 중국에서는 올해 준중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)인 일렉시오를 내놨다. 이어 준중형 전동화 세단도 내년 출시한다. 인도에서는 현지 전략 경형급 SUV 전기차를 선보인다.

지난해 CEO 인베스터 데이를 통해 처음 전략을 공개한 주행거리 연장형 전기차(EREV)는 현대차만의 고성능 배터리 및 모터 기술력을 바탕으로 2027년 출시된다.

현대차기아 최초로 차세대 하이브리드 시스템이 적용된 팰리세이드. 현대차 제공

2030년 글로벌 555만대 목표…혁신 생산기지 확대 지속

우선 현대차는 친환경차 신차를 내년부터 대거 출시하면서 2030년 글로벌 자동차 판매 555만대 달성을 추진한다. 이를 위해 내년부터 2030년까지 5년 동안 77조3000억원의 대규모 투자를 단행해 꾸준한 전동화 전략을 실현한다는 계획이다.

현대차는 글로벌 친환경차 판매의 경우 2025년 100만대 규모에서 2030년 330만대로 점진적으로 확대할 계획이다. 친환경차가 전체 판매에서 차지하는 비중은 올해 25% 수준에서 2030년 60%로 크게 뛰어오를 것으로 기대된다.

현대차의 2030년 글로벌 555만대 판매 목표는 올해 417만대와 비교할 때 약 33%(138만대) 더 늘어나는 것으로, 현대차는 첨단 제조 혁신 기술을 갖춘 글로벌 생산 기지의 확장을 통해 2030년까지 생산능력을 120만대 추가로 확보, 판매 성장을 뒷받침할 방침이다.

올해 3월 준공식을 개최하고 현지 생산이 본격화된 미국 현대차그룹메타플랜트아메리카(HMGMA)는 연간 생산능력을 현재의 30만대에서 2028년까지 50만대로 확대할 계획이다.

인도 시장 생산 능력도 현재 약 80만대 수준에서 100만대 이상으로 늘린다. 국내에서는 내년 1분기에 연간 20만대 전기차 생산이 가능한 울산 신공장이 완공돼 전동화 핵심 생산기지로 자리매김할 계획이다. 이밖에 현대차는 주요 신흥 시장에서 CKD(반조립제품) 생산 거점도 확장하며 25만대 이상의 생산능력을 추가로 확보한다.

10년 넘은 현대 N과 제네시스의 성장

현대차는 올해 각각 출범 10주년을 맞이한 고성능 브랜드 현대 N과 럭셔리 브랜드 제네시스의 지속적인 성장도 적극 추진하기로 했다.

현대차는 출범 15주년을 맞이할 2030년 현대 N의 연간 판매 목표를 10만대로 제시했다. 이는 지난해 판매 대수인 2만3000여대의 4배 이상에 달하는 수치다. 타깃 시장을 확대하고 현대 N 라인업도 2030년까지 7개 모델 이상으로 확장한다.

올해 11월 독립 출범 10주년을 맞이하는 제네시스는 글로벌 자동차 시장에서 톱 10의 프리미엄 브랜드로 성공적으로 자리매김했다. 제네시스는 2030년 글로벌 판매목표를 연간 35만대로 제시한다. 이는 올해 약 22만5000대의 예상 실적과 비교했을 때 55%가량 판매를 늘리겠다는 공격적인 목표다.

아이오닉 6 N. 현대차그룹 제공

북미 전략 신형 픽업트럭 나온다

현대차는 해외에서는 처음으로 개최된 이번 CEO 인베스터 데이에서 북미 특화 중장기 전략도 공개한다. 특히 현대차는 미국 시장에서 판매되는 자동차 중 현지에서 생산되는 차량 비중을 점진적으로 확대할 방침이다. 이를 위해 미국 내 두 생산기지인 앨라배마 공장과 HMGMA의 가동에 박차를 가하고, 현지 공급망 대응력도 강화해 나갈 계획이다. 아울러 미국 시장을 공략할 중형 픽업트럭을 2030년 이전까지 현지 시장에 선보인다.

현대차는 미국 굴지의 기업인 웨이모, 제너럴모터스(GM)와도 협업을 이어가고 있다. 웨이모의 6세대 완전 자율주행 기술을 HMGMA에서 생산되는 아이오닉 5에 탑재할 계획이며, 올해 연말 미국 실도로 주행 시험이 진행된다. GM과는 2028년 출시를 목표로 5개 차종에 대한 공동 개발도 진행하고 있다.

현대차, 연간 가이던스 수정…장기 투자는 늘려

현대차는 이번 행사에서 ▲2026~2030년 5개년 간 77조3000억원을 투자하고 ▲2030년 연결 기준 영업이익률 8~9%를 달성하는 내용의 중장기 재무 전략을 발표한다.

올해 가이던스는 수정됐다. 매출액 성장률 목표는 5~6%로 2%포인트 상향했지만, 관세 영향을 반영해 영업이익률 목표는 기존 대비 1%포인트 낮춰 잡은 6~7%로 수정했다. 올해 투자 계획도 기존 대비 8000억원 줄어든 16조1000억원으로 낮춰 잡았다. 다만 중장기 투자 계획(2026~2030년)은 지난해 제시했던 것보다 7조원이 늘어난 70조3000억원으로 제시했다.





최대 시장인 미국 투자도 적극 추진한다. 현대차의 미국 투자 금액은 기존 11조6000억원(88억 달러) 수준에서 향후 15조3000억원(116억 달러)으로 3조7000억원(28억 달러) 늘어날 예정이다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

