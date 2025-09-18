뉴질랜드 해안가에 韓 기술로 고가주택 짓는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대건설, 오클랜드 해안가 고급 주거공간

시공사 조기참여 협약 체결

현대건설이 현지 업체와 함께 뉴질랜드 해안에 고가 주택을 짓기로 했다.

현대건설은 최근 본사에서 뉴질랜드 투자운영사 HND TS(이하 HND), 현지 건설사 CMP컨스트럭션과 '더 스트랜드 주택 개발사업에 대한 시공사 조기참여 협약(ECI)'을 맺었다고 18일 밝혔다.

이 사업은 뉴질랜드 최대 도시 오클랜드 북동부에 있는 타카푸나 해변 인근에 고급 복합주거공간을 짓는 프로젝트다. 지하 3층에서 지상 7~10층 주택 4개 동, 219가구 규모로 짓는다. HND 지주사인 HND홀딩스가 투자·개발하는 사업으로 설계·조경 등을 미리 계획해 지역 환경과 조화를 이루는 고가 주거단지를 짓는 걸 목표로 한다.

ECI는 시공사가 설계 초기 단계부터 참여해 설계안을 도출하는 방식이다. 최적의 공기나 비용을 산출하는 데 유리하다. 기술 경쟁에 초점을 두고 이어 시공사의 역량이 사업을 성공적으로 수행하는 데 주요한 요소로 작용한다는 게 회사 측 설명이다.

김태희 현대건설 건축사업부장(왼쪽부터), 장 야쉰 HND 홀딩스 창업주, 로널드 맥레이 CMP 대표가 16일 현대건설 본사에서 주택개발사업 시공사 조기참여 협약을 맺은 후 기념사진을 찍고 있다. 현대건설 제공

현대건설은 이번 ECI 체결에 기반해 고가 주거 공간에 특화된 자체 설계와 시공 경험을 바탕으로 현지에서 주택사업 실적이 많은 CMP, 설계사 ASC아키텍츠와 협력하기로 했다. 국내에서는 널리 도입된 주민공용시설이나 태양광 패널, 전기차 충전소 등 현지인 생활 패턴에 접목 가능한 'K 하우징' 솔루션을 선보일 예정이다.

협약식에는 장 야쉰 HND홀딩스 창업자와 로널드 맥레이 CMP 대표를 비롯해 현대건설 김태희 건축사업부장, 김경수 글로벌사업부장 등이 참석했다. 장 야쉰 창업자와 맥레이 대표는 방한 일정 중 현대건설 디에이치 갤러리와 견본주택, 최근 준공한 강남 신축 아파트 단지 등을 둘러봤다.





현대건설 관계자는 "뉴질랜드 부동산 시장 트렌드가 중소 규모 저층 주택 중심에서 대규모 중층 주택으로 변화하는 가운데 이번 프로젝트는 현지에서 현대건설의 주택 브랜드 경쟁력을 입증할 수 있는 상징적 사업"이라며 "현지 공기업과 손잡고 시장 진입을 준비한 데 이어 실제 사업에 참여해 이해도를 높이고 긴밀히 네트워크를 갖춰 뉴질랜드와 해외 주택시장에 안착하는 기반을 견고히 다지겠다"고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

