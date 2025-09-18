용인 '죽전패션타운' 상가에서도 '용인와이페이' 사용 가능해진다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역화폐심의委, 가맹점 등록 허용

대규모 상점가인 경기도 용인시 수지구 죽전동의 '죽전패션타운'내 개별 점포에서 지역화폐인 '용인와이페이' 사용이 가능해진다.

용인시는 지난 15일 경기지역화폐 심의위원회 심의에서 죽전패션타운 내 개별 점포에 대한 지역화폐 가맹점 등록이 허용됐다고 18일 밝혔다.

이에 따라 용인 지역에서는 기흥구 영덕동 수원프리미엄아울렛, 기흥구 동백동 쥬네브썬월드에 이어 지역 화폐 사용이 가능한 대규모 점포가 세 곳으로 늘었다.

이번 가맹 등록 허용은 시가 위원회 측에 대규모점포 내 소상공인이 운영하는 개별점포도 지역화폐 가맹 등록을 할 수 있도록 개선해야 한다고 지속해서 건의해온 데 따른 것이다.

시의 건으로 위원회는 지난해 '집합건물(분양)형 대규모점포 제한 해제 평가표' 기준을 마련, 대규모 점포 가운데 '그 밖의 점포'와 '전문점'이 평가 대상이 되면서 수원프리미엄아울렛의 가맹 등록을 허용했다. 이후 시는 '쇼핑센터'까지 평가 대상을 넓히도록 평가표 개선을 요청했고, 지난 6월 위원회가 이를 반영하면서 올해 7월 쥬네브썬월드도 가맹점 등록이 됐다.





이상일 용인시장은 "이번 가맹 등록 허용으로 소비자들의 지역화폐 사용처가 확대되고 소상공인들의 매출 증대 효과를 기대할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 대규모점포 내 소상공인 점포들이 추가로 허용될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

