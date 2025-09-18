'함께, 멀리' 한화, 안전·환경 고려한 불꽃축제 준비 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사상 최대 규모의 안전 인력 투입

통신사 데이터를 기반 혼잡도 관리

한화는 '한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2025'(서울세계불꽃축제)가 안전과 환경을 최우선으로 고려하며 막바지 축제 준비에 돌입했다고 18일 밝혔다.

지난해 서울세계불꽃축제에서 선보인 ㈜한화의 불꽃. 한화

한화그룹은 김승연 회장이 강조하는 '함께, 멀리'의 사회공헌 철학을 바탕으로 지난 2000년부터 매년 서울세계불꽃축제를 개최해 왔다.

한화는 올해 서울세계불꽃축제에 국가유공자 및 보훈 가족 300여명을 특별 초청한다. 또 행사 당일 오전부터 한화그룹 계열사를 비롯해 다양한 기업이 참가하는 홍보부스와 이벤트를 진행한다.

한화는 이번 서울세계불꽃축제에서 모든 불꽃이 쌍둥이(데칼코마니) 형태로 펼쳐져 더 많은 관람객이 더욱 넓은 지역에서 관람할 수 있도록 준비했다. 안전관리 인력도 사상 최대 규모로 확충한다. 1200여명의 한화 임직원 봉사단을 포함한 총 3700여명의 대규모 안전관리 및 질서유지 인력이 투입될 예정인데 이는 작년보다 8.7% 늘어난 수치다. 안전 관련 인건비, 안전 물품 제작 등 순수 안전관리를 위해서만 약 31억3000만원이 투입된다.

통신사 데이터를 기반으로 혼잡도를 시각화한 스마트 안전관리 시스템 '오렌지 세이프티'도 운영된다. 종합상황실 스크린 및 안전관리자 모바일 앱을 통해 실시간으로 인파 밀집도 및 안전요원 배치현황을 파악할 수 있으며 이를 활용해 인파 분산을 유도할 계획이다. 더불어 인파 밀집 구역에 24대의 안전 CCTV를 설치해 상황실에서 실시간 모니터링을 실시한다.

서울시 4개 자치구와 서울소방재난본부, 서울경찰청 등 유관기관과 종합상황실을 구축해 신속한 대응이 가능하게 하는 등 안전관리에 만전을 기할 계획이다.

행사가 끝난 후에는 한화그룹 임직원으로 구성된 1200여명의 한화 봉사단이 여의도 한강공원 일대의 쓰레기를 줍고 행사장을 정리하는 '클린 캠페인'을 펼친다. 시민들의 자발적인 참여도 적극적으로 유도한다. 불꽃 쇼가 끝난 후 10분 동안 시민 스스로 주변 쓰레기를 정리하는 '10분 천천히' 캠페인을 통해 쓰레기 없는 불꽃축제 문화를 조성해 나갈 계획이다.





또 지난해 충북대학교 연구팀에 의뢰해 서울세계불꽃축제 대기질 환경영향평가를 실시했으며, 불꽃 선택 시 연기 및 잔해가 적은 제품을 사용하는 등 환경 관리를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

