아이큐랩, 기장군 동남권 산단서 국내 최초 8인치 SiC 전력반도체 공장 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전력반도체 기술 자립 가속 기대

부산 기장군(군수 정종복)은 17일 동남권 방사선 의과학 일반산업단지(동남권 산단)에서 전력반도체 전문기업 아이큐랩 대표이사 김권제)의 공장 준공식이 열렸다고 전했다.

동남권 산단에서 전력반도체 전문기업 아이큐랩(주) 준공식이 열리고 있다. 기장군 제공

AD

이날 행사에는 정종복 기장군수, 박형준 부산시장, 박홍복 기장군의회 의장, 양재생 부산상공회의소 회장, 김복규 산업은행 수석부행장, 김권제 아이큐랩 대표이사 등 지자체·학계·산업계 관계자 300여명이 참석해 아이큐랩의 새로운 출발을 축하했다.

아이큐랩은 디치기술을 활용한 8인치 SiC(탄화규소) 전력반도체 소자를 개발하는 등 전력반도체 기술을 선도하는 소부장(소재·부품·장비) 앵커기업으로 꼽힌다.

이번에 국내 최초로 8인치 SiC 전력반도체 생산공장을 동남권 산단에 구축하면서 국산 전력반도체 기술 자립의 속도를 높일 것으로 기대된다.

정종복 군수는 "아이큐랩의 준공으로 동남권 산단이 전력반도체 특화단지로 한층 도약하게 됐다"며 "입주 기업들이 핵심 기업으로 성장할 수 있도록 최선의 지원을 다하겠다"고 말했다.





AD

동남권 산단은 2023년 7월 산업통상자원부로부터 전력반도체 소부장 특화단지로 지정됐다. 아이큐랩은 지난해 4월 부산시로부터 '전력반도체 선도기업'으로 선정됐다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>