한국 영화, 프랑스와 손잡다…CNC와 자매결연 체결

공동제작·교육·정책 협력 강화

140주년 수교 맞아 글로벌 진출 발판 마련

영화진흥위원회는 16일 서울 주한프랑스대사관에서 프랑스 국립영화영상센터(CNC)와 자매결연을 맺었다.

영화진흥위원회는 16일 서울 주한프랑스대사관에서 프랑스 국립영화영상센터(CNC)와 자매결연을 체결했다. 공동제작, 교육, 정책 교류 등 여러 방면에서 프랑스와 협력을 확대하기로 했다.

CNC는 영화 중심의 진흥기구에서 출발했으나 현재는 방송, OTT 등 영상산업 전반을 아우르는 기관으로 발전했다. 영화관람료 특별세(TSA)를 방송(TST)과 OTT·VOD(TSV)까지 확대해 재원을 확보하고, 정책 제안, 국제협력, 지역 문화 활성화 등 다양한 역할을 수행한다. 이러한 구조적 전환은 한국이 영상산업 중장기 정책을 설계하는 데 중요한 참고 사례로 평가된다.

한국과 프랑스는 이미 2011~2017년 'KO-PRODUCTION in PARIS'를 통해 공동제작을 지원했고, 2023년부터는 '한-프 영화 아카데미'를 운영하며 신진 창작자 교류를 이어왔다. 이번 자매결연은 CNC가 해외 기관과 체결하는 최고 등급의 협약으로, 한국 영화진흥기관으로서는 처음이다.

정례 회동을 통해 공동제작, 유통, 교육, 저작권, 정책 등 공통 의제를 논의한 양 기관은 단계적 공동사업을 추진한다. 특히 한국과 프랑스 수교 140주년을 맞는 내년에 영화·영상 분야 교류를 한층 활성화할 계획이다.





백상준 영진위원장은 "이번 자매결연은 한국 영화가 국제 영상정책 협력의 새로운 단계로 진입했음을 보여주는 사례"라며 "향후 해외 유관기관과 국제영화제와의 네트워크를 확대해 국내 영화산업의 글로벌 진출 기반을 강화하겠다"고 말했다.





