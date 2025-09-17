웨이센, APEC 보건·경제 고위급회의서 'AI 내시경' 성과 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소화기암 예방의 새 패러다임 소개

의료 인공지능(AI) 전문기업 웨이센은 16일 서울신라호텔에서 열린 '아시아·태평양경제협력체(APEC) 보건과경제 고위급회의(HLMHE)' 및 '2025 세계 바이오 서밋(World Bio Summit)'에 연사로 참여했다고 17일 밝혔다.

16일 서울신라호텔에서 열린 '아시아·태평양경제협력체(APEC) 보건과경제 고위급회의(HLMHE)' 특별세션에서 김경남 웨이센 대표가 발표하고 있다. 웨이센

웨이센은 국제성모병원이 주최한 특별세션 '한국 의료 인공지능 혁신 포럼(K-Medical AI Innovation Summit)'에서 김경남 대표가 '인공지능 내시경: 소화기암 예방의 새로운 패러다임'을 주제로 발표했다.

웨이센은 AI 내시경 '웨이메드 엔도(WAYMED ENDO)'가 위암·대장암 발병률을 낮추는 데 있어 AI의 역할, 의료진을 보조해 병변 감지율을 높임으로써 조기 스크리닝에서 가지는 임상적 가치 등을 소개했다. 또 글로벌 진출 현황을 공유하며 APEC 21개 회원국 보건 관계자들에게 소화기암 예방의 새로운 패러다임을 제시했다.

특히 국제 의료보건 사회에서 큰 비중을 차지하는 소화기암을 예방할 수 있는 새로운 가능성과 비전을 제시한 점이 주목을 받았다. 웨이메드 엔도가 이미 베트남, 태국을 비롯한 동남아시아와 중동 시장에 진출해 국제 의료보건 사회의 주요 과제 해결에 실제로 활용되고 있는 점도 강조했다.

김 대표는 "APEC HLMHE, 세계 바이오 서밋과 같은 글로벌 무대에서 웨이센의 AI 내시경 기술을 공유할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 실시간(Rea-time) 기술을 활용한 AI 내시경 기술을 통해 소화기암으로 인한 사회적 부담을 줄이고 글로벌 의료시장 혁신에 기여해 나가겠다"고 말했다.





이날 포럼은 박주민 국회 보건복지위원장의 환영사와 국제성모병원장 고동현 신부의 개회사를 시작으로 ▲네이버헬스케어 유한주 박사 ▲국제성모병원 김혜윤 교수 ▲메가존 김동호 대표 등이 참석해 의료 AI의 다양한 주제를 다뤘다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

