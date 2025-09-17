차세대 이지스구축함 '다산정약용함' 진수식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

安장관 부인 심혜정 여사, 진수줄 절단

정조대왕급 2번함

AD

해군이 17일 차세대 이지스구축함인 정조대왕급(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ) 2번함인 '다산정약용함'을 진수했다.

해군과 방위사업청은 이날 오전 울산 HD현대중공업에서 다산정약용함 진수식을 거행했다고 밝혔다. 이날 진수식엔 주빈인 안규백 국방부장관을 비롯해 강동길 해군참모총장 등 400여명이 참석했다.

함정 진수에선 해군 관습에 따라 주빈인 안 장관의 부인 심혜정 여사가 진수식 대모(代母)를 맡아 함정에 연결된 진수줄을 절단했다. 1번함인 정조대왕함의 경우 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 대모 역할을 했다.

이날 진수한 다산정약용함은 길이 170m, 폭 21m, 경하톤수 약 8200t으로 세종대왕급에 비해 크기가 커지고 스텔스 성능도 강화되는 등 전반적인 전투능력이 더욱 향상됐다. 다산정약용함은 해군이 보유한 수상함 중 가장 강력한 전투역량을 갖춘 이지스구축함이다. 향후 해양 기반 한국형 3축 체계의 핵심전력이자 해군 기동함대의 주축 역할을 맡게 된다.

특히 다산정약용함은 최신 이지스 전투체계를 탑재해 탄도미사일에 대한 탐지·추적능력이 향상됐다. 기존 세종대왕급과 달리 함대지탄도유도탄과 장거리함대공유도탄을 탑재해 주요 전략 표적에 대한 원거리 타격과 탄도미사일에 대한 요격능력도 갖게 된다.

아울러 국내 기술로 개발한 첨단 통합 소나체계를 탑재해 적 잠수함·어뢰 등 수중 위협에 대한 탐지능력이 크게 향상됐다. 이외에도 장거리대잠어뢰와 경어뢰를 활용한 대잠공격이 가능하며, 최근 도입된 MH-60R 해상작전헬기를 탑재해 더 강력한 대잠작전 능력을 보유하게 될 예정이다.





AD

한편 다산정약용함은 시운전 기간을 거쳐 2026년 말 해군에 인도되며, 이후 전력화 과정을 마치고 기동함대사령부에 배치된다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>