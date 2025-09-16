'HD건설기계' 내년 1월 출범…HD현대건설기계·HD현대인프라코어 합병 주총 통과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

각사 임시주총서 99%대 찬성

2030년 매출 14.8조원 목표로

다음달 10일까지 주식매수청구권 행사

HD현대건설기계와 HD현대인프라코어의 합병안이 임시 주주총회에서 승인되며, 국가대표 건설기계 기업 'HD건설기계' 출범이 확정됐다.

양사는 16일 각각 경기 성남시 분당구 HD현대 글로벌R&D센터와 인천 본사에서 열린 임시 주총에서 합병계약 승인 안건이 참석 주주의 99.91%, 99.24% 찬성으로 가결됐다고 밝혔다. 합병법인의 사명은 'HD건설기계'로 확정됐다. 주식매수청구권은 다음 달 10일까지 행사할 수 있다.

오승현 HD현대인프라코어 주주총회 의장(왼쪽)이 16일 인천 본사에서 열린 임시 주주총회를, 최철곤 HD현대건설기계 주주총회 의장이 경기 성남시에서 열린 HD현대 글로벌R&D센터에서 열린 임시 주주총회를 진행하고 있다. HD현대사이트솔루션

AD

지난 7월 합병을 발표한 두 회사는 글로벌 경기 불확실성과 업계 경쟁 심화 속에서 ▲기민한 시장 대응 ▲미래 기술력 확보 ▲원가 경쟁력 강화 등을 이유로 합병을 추진해왔다. 합병법인 HD건설기계는 건설장비를 비롯해 엔진, 애프터마켓(AM) 사업 등 전 부문의 균형 성장을 통해 2030년까지 매출 14.8조 원 이상 달성을 목표로 한다. 이를 위해 의사결정 체계를 일원화하고 미래 성장 동력 확보에 집중한다는 방침이다.





AD

HD현대 건설기계부문 관계자는 "합병법인에 대한 신뢰와 기대를 보여준 주주들께 감사드린다"며 "국가대표 건설기계 기업으로서 대한민국 건설기계 산업 발전의 새로운 이정표를 세워나가겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>