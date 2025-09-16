대구시, 스타기업 씨아이에스 등 13곳 선정…"대표기업 성장하도록 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시와 대구테크노파크는 지역경제를 선도하고 미래산업을 이끌 2025년 스타기업 13개사를 최종 선정하고, 16일 오후 4시 호텔인터불고 대구에서 지정서 수여식을 개최했다.

이번에 선정된 기업은 파워풀 스타기업 2개사, 스타기업 6개사, Pre-스타기업 5개사로, 총 50개 신청 기업을 대상으로 서면 평가, 발표 평가, 현장 평가, 종합심의 등 3개월에 걸친 엄정한 심사를 거쳐 최종 선정됐다.

특히 올해는 스타기업 3.17대 1, Pre-스타기업 5.8대 1의 높은 경쟁률을 기록해, 지역 유망 중소기업들의 참여 열기와 관심이 어느 해보다 높았던 것으로 나타났다.

선정된 기업들은 대구시가 집중 육성중인 5대 미래산업 분야와 높은 연관성을 보이며, 매출 성장성, 고용 창출, 기술 경쟁력 등에서 지역경제에 기여할 잠재력이 큰 기업들로 평가받았다.

파워풀 스타기업에는 씨아이에스㈜ , ㈜이수페타시스가 선정됐다. 두 기업은 2024년 기준 평균 매출 6136억 원, 고용인원 850명에 달하며, 2027년까지 총 1509억원 규모의 지역 투자를 계획중이다.

특히, 씨아이에스㈜는 스타기업으로 선정된 이후 주식시장 상장(IPO)에 성공해 중견기업으로 성장한 대표 사례로, 스타기업 육성사업의 성공 모델로 주목받고 있다.

또한, ㈜이수페타시스는 대구 지역 상장기업 중 시가총액 1위를 기록하고 있으며, 고성능 AI 시장 확대에 따른 동반 성장과 고용 확대 등 지역경제 전반에 파급 효과가 클 것으로 기대된다.

2025년 스타기업으로는 대경로보텍㈜ , ㈜렉스코, ㈜비젼사이언스, ㈜유엔디, ㈜하이박, ㈜한국파크골프 등 6개사가 선정됐다. 이들 기업은 2024년 기준 평균 매출 230억원, 평균 고용인원 79명으로, 기술 기반과 성장 잠재력을 두루 갖춘 지역 강소기업으로 평가됐다.

Pre-스타기업으로는 ㈜광진금속, ㈜마루엘앤씨, ㈜미라클솔루션, 에이존테크㈜, ㈜잇츠센서 등 5곳이 선정됐다. 해당 기업들의 평균 매출은 53억원, 평균 고용인원은 18명 수준이며, 대구 미래산업을 선도할 차세대 유망기업으로 육성할 방침이다.

대구시는 올해부터 기업 지원체계를 전면 개편해, 성장 단계와 혁신 역량에 따라 '혁신촉진형', '경쟁력강화형', '시장진출형' 등 유형별 맞춤형 지원을 제공하고 있다.

또한, 기존 PM(Project Manager)과 SC(Specialized Committeeman) 제도의 장점을 결합한 '하이브리드 자문제도'를 도입해 전문 자문단이 기업 애로를 직접 진단하고, 필요시 '원포인트 신속 지원'을 통해 신속한 문제 해결을 도울 계획이다.





홍성주 대구시 경제부시장은 "올해 선정된 스타기업 13개사는 대구의 산업 지형을 새롭게 그릴 가능성을 지닌 혁신 기업들"이라며, "앞으로도 기술개발, 투자 유치, 해외 진출 등 전방위적 지원을 아끼지 않고, 이들 기업이 지역 고용과 경제를 견인하는 대표 기업으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





