강원도, 가뭄 대응 민·관·군 협의체 출범…하루 1만t 공급 목표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

협의체 출범 본격 활동

9월 내 지하수 대체수원 1만㎥/일 확보 목표

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 7일 도청 제2청사에서 열린 강릉 수자원 확보 긴급 대책회의 후속 조치로, 강릉 가뭄 대응을 위한

'민·관·군 협의체'를 구성하고 16일 첫 회의(킥오프 회의)를 열어 본격 활동에 들어간다고 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD

협의체는 윤승기 도 산림환경국장을 위원장으로 국방부, 한국농어촌공사, 한국전력공사, (사)시추조사협회 등 민·관·군 전문가가 참여해 지하수를 활용한 대체수원 확보에 집중한다.

주요 추진 과제는 하루 1만t 공급을 목표로 신규 지하수 관정 개발(5000㎥/일)과 기존 지하수 대형 관정 중 수질이 양호한 시설을 임시 용도로 전환(5000㎥/일)하는 방안이다.

이를 위해 오봉저수지와 홍제정수장 인근에 지하수 탐사 3개팀(6명)을 투입하고 굴착장비 10대를 동원해 긴급 탐사 및 개발에 착수한다.

강원도지하수관리계획(2016~2025) 자료에 따르면 강릉 지역의 지하수개발가능량은 1억4600만t/년에 달하나, 이용량은 3000만t/년으로 20%에 불과해 추가 개발 여력이 충분한 것으로 나타났다.

도는 지하수 개발과 병행해 해수담수화, 저류지하댐 사업 등 중·장기적 대책도 검토하여 향후 가뭄 재해 예방 방안을 마련할 계획이다.





AD

여중협 행정부지사는 "작은 물도 모이면 강이 된다. 민·관·군의 협력으로 체감 가능한 추가 물을 신속히 확보하여 가뭄 극복에 속도를 내겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>