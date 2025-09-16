인천공항, 스칸디나비아항공 신규 취항…북유럽 네트워크 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코펜하겐 정기노선 주 4회 운항

인천국제공항공사는 지난 13일부터 스칸디나비아 3국(덴마크·스웨덴·노르웨이) 거점 항공사인 스칸디나비아항공(이하 SAS항공)이 인천-코펜하겐 노선을 신규 취항했다고 16일 밝혔다.

지난 13일 인천공항 제2여객터미널 출국장에서 스칸디나비아항공의 신규 취항행사가 열렸으며, 15일에는 서울에서 신규 취항을 기념하는 오찬 행사가 열렸다.

SAS항공의 코펜하겐 정기노선에는 300석 규모의 A350 기종이 투입될 예정이며, 인천공항 출발 기준 주4회 운항할 예정이다. 이번 취항으로 인천-북유럽 노선의 항공편은 기존 핀에어 항공사 단독 주 7회 운항에서, 총 2개 항공사 주 11회(동계 주 10회) 운항으로 확대된다.

계류장 지역에 주기된 스칸디나비아 항공기 모습. 인천국제공항공사 제공

공사는 2012년부터 SAS와 교류하며 신규 취항의 필요성을 지속적으로 강조해 왔으며, 한국-북유럽 간 문화 교류 확대와 관광 수요 성장세를 근거로 공동 마케팅, 신규 취항 인센티브 제공 등을 제안해왔다.

13년간의 노력 끝에 양 사는 상호 협력 의지를 확인하고, 올해 인천-코펜하겐 직항 노선을 개설하는 결실을 맺었다.

SAS항공은 덴마크·스웨덴·노르웨이 3국이 공동 소유한 국적 항공사다. 1946년 설립 이후 약 90개 도시에 취항하며 북유럽과 전 세계를 연결하는 광범위한 항공 네트워크를 구축해 왔다. SAS항공이 지난 2024년 스카이팀(에 합류함에 따라 올해 인천공항 제2여객터미널에 회원사와 함께 배치된다.





이학재 인천국제공항공사 사장은 "이번 SAS 항공의 신규 취항으로 인천공항의 유럽 네트워크가 한층 더 강화됐다"며 "앞으로도 다양한 글로벌 항공사와 협력해 신규 노선을 지속적으로 확대하고, 동북아 대표 허브공항으로서의 위상을 공고히 해 나가겠다"고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

