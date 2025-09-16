최민호 "소외된 이웃 없이 모두가 행복한 추석 명절 만들어야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

간부회의서 분야별 애로사항 청취·관광 요소 발굴 당부

최민호 세종시장이 민족의 대명절 추석을 앞두고 시민 모두가 행복한 연휴를 보낼 수 있도록 시민 애로사항을 분야별로 면밀하게 살펴볼 것을 당부했다.

최 시장은 16일 간부회의를 주재하면서 "경기 불황이 장기간 이어지면서 명절에도 소외된 이웃들이 곳곳에 있을 것"이라며 "외롭고 힘든 이웃들에게 웃음 가득한 추석을 선물할 수 있도록 시민 불편 사항을 선제적으로 해소해야 한다"고 말했다.

그러면서 탈북민이나 독거노인, 취약계층 등을 위한 특별한 명절 행사를 마련하고, 소상공인과 임금체불 노동자의 애로사항을 적극적으로 청취할 것을 주문했고, 귀성객들에게 깨끗하고 정돈된 고향의 모습을 보여줄 수 있도록 불법 폐기물과 방치된 적치물을 정비하고, 꼼꼼한 예초 작업을 통해 정원 도시의 품격을 보여줄 것을 강조했다.

특히 정부가 세종에서 첫 국무회의를 개최한 것을 환영하면서 조속한 행정수도 완성에 대한 기대감을 내비쳤다. 이어 여성가족부와 법무부 등 수도권 정부 부처가 세종으로 추가 이전하는 방안이 제기되는 만큼 이와 관련한 동향을 지속해서 파악할 것을 지시했다.

앞으로 예정된 각종 행사에 맞춰 관광객들을 유치할 수 있도록 지역 명소와 명물을 적극적으로 발굴해야 한다고도 당부했다. 최 시장은 "내달 세종 한글 축제와 2027 충청 하계유니버시아드 대회 등으로 세종을 찾아오는 관광객은 점차 늘어날 것"이라며 관광객들이 즐길 수 있는 요소들을 총망라해 정리하도록 주문했다.





그는 "세종시 출범 이전인 과거 연기군 시절부터 지역 내에서 영업 중인 여러 맛집을 발굴해 충남 천안의 병천순대처럼 세종을 대표하는 음식을 브랜드화할 수 있는 방안을 강구해야 한다"고 역설했다.





