엑스페릭스, APEC서 'AI 비만 디지털 융합의약품' 비전 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

인공지능(AI) 솔루션 기업 엑스페릭스(Xperix)는 16일 서울 신라호텔에서 열린 '제15차 APEC 보건경제 고위급회의' 부대행사 'K-Medical AI Innovation Summit'에서 AI 기반 비만 디지털 융합의약품 파이프라인과 글로벌 비전을 공개했다. 앞서 엑스페릭스는 한미약품과 비만 디지털 융합의약품을 공동 개발 중인 베이글랩스의 경영권 인수를 통해 AI 헬스케어 사업 진출을 공식화했다.

이번 회의는 한국에서 처음 열린 장관급 APEC 보건경제 회의로 21개 회원국 보건·경제 정책 담당자와 국제기구, 기업 대표 등 480여명이 참석해 디지털 헬스·건강한 노화·정신건강 등 글로벌 보건 의제를 논의했다. 엑스페릭스의 디지털 융합의약품은 한국을 대표하는 의료 AI 혁신 사례로 소개됐다.

엑스페릭스 박수홍 최고 AI 책임자(CAIO)는 'AI 기반 개인 맞춤형 비만 치료: GLP-1과 디지털 치료제의 융합'을 주제로 발표했다. 박 CAIO는 "GLP-1은 체중 감량에 효과적이지만 근육량 감소, 중도 이탈, 요요 현상 등 분명한 한계가 있다"고 지적했다.

이어 "국제 논문지에 발표된 연구를 인용, 생활습관 개선을 병행할 경우 체중 감량 효과가 3배 이상 커지고, 허리둘레 감소 효과도 5배 이상 나타난다"며 "엑스페릭스의 AI 플랫폼은 바로 과학적 근거를 바탕으로 한 치료법을 개인에게 최적화해 제공함으로써 치료 효과와 순응도를 동시에 극대화한다"고 강조했다.

엑스페릭스가 경영권을 인수한 베이글랩스는 현재 한미약품과 함께 업계 최초의 비만 디지털 융합의약품을 공동 개발하고 있다. 해당 제품은 한미약품의 차세대 GLP-1 신약 '에페글레나타이드(Efpeglenatide)'와 엑스페릭스의 AI-DTx 플랫폼을 결합한 혁신적 치료법이다.

엑스페릭스의 AI-DTx 플랫폼은 연속혈당측정기(CGM)와 체성분계 등 다양한 디지털 기기와 연동해 환자의 데이터를 실시간 분석한다. 이를 바탕으로 개인별 맞춤형 식이·운동 프로그램을 제공해 치료 효과와 환자 순응도를 함께 높이는 것이 특징이다.

특히 이러한 융합 치료 모델은 세계 최초로 제정된 한국의 '디지털 의료제품법'에 기반해 신약과 디지털 치료제를 단일 의약품으로 통합 허가, 처방할 수 있는 제도적 토대가 마련됐다. 엑스페릭스는 이번 플랫폼을 통해 디지털 헬스케어가 단순한 보조 수단을 넘어, 신약 개발과 동등한 혁신 영역으로 자리 잡을 수 있음을 입증하고 있다.





AD

박수홍 CAIO는 "신약과 디지털 치료제를 단순히 결합하는 수준을 넘어, 과학적 근거에 기반한 새로운 치료 패러다임을 제시하겠다"며 "APEC 회원국과 공동 연구 및 규제 조화를 통해 글로벌 만성질환 치료의 표준을 만들겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>