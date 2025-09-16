화성시, 청년의 날 기념 '리프레시 플레이그라운드' 20일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동탄 센트럴파크서…청년·시민 어울리는 피크닉 축제로 열려

경기도 화성시는 청년의 날을 맞아 오는 20일 동탄 센트럴파크에서 '리프레시 플레이그라운드' 행사를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 매년 9월 세 번째 토요일로 지정된 법정기념일인 '청년의 날'을 기념하는 것으로, 청년들이 일상에서 벗어나 잠시 쉬고 즐기며 자기 자신을 돌아볼 수 있는 여유와 활력을 찾기 위해 마련됐다.

행사는 화성시 청년정책협의체 청년들의 의견을 수렴해 청년들이 직접 참여해 기획했다. 청년지원센터 밴드 동아리 '벤또'의 공연을 시작으로, 청년들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 구성됐다.

기념식에서는 청년정책 아이디어 공모전 수상자 시상과 청년정책 발전 유공자 표창도 열린다. 이어 청년들이 함께 즐길 수 있는 성격유형검사(MBTI) 밸런스 게임과 협력형 레크리에이션 '셋셋셋(SETSETSET)' 게임이 진행된다.





청년지원센터 청년마켓, 청년취업끝까지지원센터와 관내 대학 등이 운영하는 퍼스널 컬러 진단, 아이스크림 만들기 체험 등 다양한 홍보·체험 부스도 운영된다. 행사에는 화성시 홍보대사인 도쿄올림픽 펜싱 금메달리스트 김준호 선수와 김민지 선수의 팬 사인회도 개최된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

