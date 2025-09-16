역대 경제사령탑 "李정부의 초혁신경제 전환 속도내야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구윤철 "글로벌 통상 리스크 여전"

"AI 대전환 통한 성장잠재력 확충"

전직 경제 사령탑들이 한자리에 모여 "한국경제의 대내외 여건이 녹록지 않다"며 위기 인식을 공유했다. 이들은 잠재성장률 반등을 위해 이재명 정부의 '초혁신경제 전환'에 속도를 내야 한다고 주문했다.

16일 기획재정부에 따르면 구윤철 부총리 겸 기재부 장관은 전날 오후 서울 은행회관에서 역대 경제 부총리 및 장관들과 정책 간담회를 열고 우리 경제의 성장 잠재력 확충을 위한 해법을 논의했다. 이번 간담회는 새 정부 출범 100일을 맞아 마련된 자리로, 전직 경제 수장들의 경험과 정책적 제언을 청취해 향후 경제정책 운용에 반영하기 위해 마련됐다.

행사에는 홍재형·전윤철·김진표·현오석·최경환·홍남기 전 경제부총리, 정영의·이용만 전 재무부 장관, 김병일·변양균·장병완 전 기획예산처 장관, 강만수·윤증현 전 기획재정부 장관이 참석했으며, 기재부 이형일 제1차관과 임기근 제2차관 등 주요 간부들도 자리했다.

구 부총리는 이 자리에서 "최근 경기 부진 흐름이 다소 반전되고 있으나, 글로벌 통상 리스크가 여전히 이어지고 있다"며 "특히 인공지능(AI) 대전환 등 구조적 전환을 통해 우리 경제의 성장 잠재력을 확충하는 것이 절박한 상황"이라고 말했다. 구 부총리는 현장에서 당초 준비한 발언에 이어 통상 문제 및 구체적인 AI 전환에 관한 추가 설명을 이어간 것으로 알려졌다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 15일 오후 서울 중구 뱅커스클럽에서 열린 '역대 경제부총리.장관 정책 간담회'에 참석해 인사말을 하고 있다.(기획재정부 제공)

AD

이에 전직 경제부총리 및 장관들은 구 부총리 중심으로 AI 전환 분야에서 반드시 성공 사례를 만들어야 한다고 한목소리를 냈다. 또 글로벌 통상 질서 변화와 대외 협상에서 '국익 극대화'를 최우선 과제로 삼아야 한다고 거듭 당부했다.

특히 미국과의 통상 협상에서 한국 경제의 이익을 지켜내고, 희소자원 등 글로벌 공급망을 안정적으로 확보하기 위해 기획재정부가 적극적인 역할을 해야 한다는 점을 강조했다.

아울러 정책 추진 과정에서 국회와 언론, 시민단체 등 사회 각계 각층과 소통하고 설득하는 과정이 중요하다는 점을 공유한 것으로 알려졌다. 정책 성공을 위해서 경제 정책의 필요성과 효과를 국민과 함께 공유하는 노력이 필수적이라는 것이다.





AD

구 부총리는 "이날 논의된 전직 경제 수장들의 제언을 바탕으로 우리 경제의 지속 성장을 위한 정책 노력을 강화해 나가겠다"며 "AI 전환 및 구조적 개혁을 통해 한국 경제의 새로운 도약을 준비하겠다"고 말했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>