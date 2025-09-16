文 만나 웃은 이낙연 향해 "기회주의적 작태" "분란 조장" 與 인사들 맹폭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이낙연, 文 예방 사진 올려 논란

"김문수 지원한 이낙연…거기가서 정치하라"

이낙연 전 국무총리가 문재인 전 대통령을 만난 가운데 김지호 더불어민주당 대변인이 "자꾸 분란을 만들고 있다"고 날을 세웠다.

이낙연 전 국무총리가 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 문재인 전 대통령 부부와 찍은 사진을 공개했다. 이 전 총리 페이스북

김 대변인은 15일 CBS라디오 '박재홍의 한판승부'에서 "이낙연 전 총리 관련해 저희는 지긋지긋한 감정을 느끼고 있다"며 "지난 총선 때도 광주에 출마해서 마지막 불씨를 태우겠다고 하고, 지난 대선에선 김문수 전 국민의힘 대선 후보를 지원했다. 또 공동 정부를 수립한다고 끝까지 저희를 괴롭혔다"고 지적했다.

지난 13일 이 전 총리는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 문재인 전 대통령 부부와 찍은 사진을 공개했다. 사진에는 이 전 총리 부부와 문 전 대통령 부부가 서로를 마주 보며 웃고 있는 장면이 담겼다. 이 전 총리는 "추석 인사를 겸해 평산으로 문재인 대통령 내외분을 아내와 함께 찾아뵀다"며 "근황과 지난 일, 그리고 막걸리 얘기 등 여러 말씀을 나누었다"고 전했다.

이와 관련 김 대변인은 "명절 인사도 김 전 후보에게 가서 해야지 왜 우리 당 대통령에게 와서 이런 분란을 만드나"라며 "문 전 대통령은 민주당의 살아계신 어른인데, 한 번 김문수 후보한테 마음을 주셨으면 그냥 거기로 가서 계속 (정치)했으면 좋겠다"고 말했다.

박지원 더불어민주당 의원은 이 전 총리가 문 전 대통령 예방 사진을 올린 것과 관련 "자기 정치를 위한 기회주의적 작태"라고 지적했다.





박 의원은 이날 시사IN 유튜브 '김은지의 뉴스IN'에서 "(문 전 대통령은 이 전 총리가) 자기 총리였으니 만났을 것"이라며 "이 전 총리가 문재인 전 대통령을 진정으로 생각했다면 본인하고 희희낙락하는 사진을 찍어서 SNS에 올렸겠나"라고 꼬집었다. 박 의원은 "자기 정치적 입지를 모색해 보려고 수단과 방법을 가리지 않는 기회주의적 작태"라고 비판했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

