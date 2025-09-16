하반기 채용 키워드 'AI·소통·전문성'…기업 절반 이상 경력 선호

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주요 기업들의 올해 하반기 채용 핵심 키워드는 인공지능(AI) 활용 능력, 소통 역량, 직무 전문성으로 나타났다.

대한상공회의소는 16일 경제계 소통 플랫폼 '소플'을 통해 500여개 기업 인사담당자를 대상으로 실시한 '2025년 하반기 기업 채용 트렌드 조사' 결과를 발표했다. 조사에 따르면 기업의 69.2%가 채용 시 AI 역량을 고려한다고 응답했다. 이어 소통·협업 능력(55.4%), 직무 전문성(54.9%)을 중요하게 꼽았다.

이 외에도 도전정신·문제해결 능력(25.8%), 창의성·혁신 역량(25.0%), 실행력·주도성(20.8%), 윤리의식·신뢰(19.0%), 글로벌 역량(6.8%)이 뒤를 이었다.

경력직 선호도는 높게 나타났다. 응답 기업의 51%가 경력직을 우선한다고 밝혔으며 신입을 선호한다는 답변은 10.3%에 그쳤다. 신입과 경력을 비슷하게 선호한다는 기업은 38.7%였다.

AI 전문 인력 수요도 뚜렷했다. 기업의 69.4%가 필요성을 인정했으며 데이터 수집·전처리 인재(31.6%), AI 기반 기획·운영 인재(25.9%), AI 프로그램 개발 인재(15.8%) 순으로 선호했다.

노동 관련 제도 변화가 채용에 미치는 영향도 큰 것으로 조사됐다. 기업의 97.4%가 영향을 받는다고 답했으며 주요 이슈로는 주4.5일제(29.3%), 정년 연장(26.7%), 노란봉투법(25.8%), 포괄임금제 폐지(15.5%)가 꼽혔다.





이종명 대한상의 산업혁신본부장은 "최근 기업들이 AI 전환에 집중하면서 하반기 채용에서도 AI 역량이 핵심 키워드가 됐다"며 "인력 수급 미스매치를 막기 위해 민관의 세심한 노력이 필요한 시점"이라고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

