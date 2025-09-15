마쓰야마, 10월 천안에 뜬다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우정힐스 개최 제네시스 챔피언십 출전

2021년 아시아 선수 최초 마스터스 제패

PGA 투어 아시아 선수 최다승 11승 수확

마쓰야마 히데키(일본)가 10월 천안에 모습을 드러낸다.

한국프로골프(KPGA) 투어와 DP 월드투어가 공동 주관하는 제네시스 챔피언십 조직위원회는 마쓰야마가 오는 10월 23일부터 나흘 동안 충남 천안시 우정힐스 컨트리클럽에서 열리는 제네시스 챔피언십에 출전한다고 15일 밝혔다.

마쓰야마는 2021년 아시아 선수로는 최초로 메이저 대회인 마스터스를 제패했고 미국프로골프(PGA) 투어에서 아시아 선수로는 가장 많은 11승을 올렸다. 세계랭킹도 아시아 선수 가운데 가장 높은 16위다.

마쓰야마 히데키가 오는 10월 국내에서 열리는 제네시스 챔피언십에 출전한다. AFP연합뉴스

그는 올해도 PGA 투어 개막전 더 센트리 토너먼트 오브 챔피언스에서 PGA 투어 최다 언더파(35언더파) 기록을 세우며 우승했다. 올해 제네시스 챔피언십에서 임성재, 안병훈, 김시우 등 PGA 투어에서 경쟁하던 한국 선수들과 함께 강력한 우승 후보로 꼽힌다.





마쓰야마가 한국에서 열린 대회에 출전하는 것은 2018년과 2019년 제주에서 개최된 PGA 투어 더 CJ컵에 이어 세 번째다. KPGA 투어 주관 대회에 출전하는 것은 이번이 처음이다. 그는 "세계 여러 코스를 돌며 내 실력을 테스트하는 것을 즐긴다. 제네시스 챔피언십에 출전하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.





