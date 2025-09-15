미즈노골프, 커스텀 피팅 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신제품 미즈노 프로 출시 기념 행사

클럽 구매 시 추가 비용 없는 '노 업차지'

퍼포먼스 센터 무료 피팅 9월 한 달간 운영

한국미즈노가 신제품 미즈노 프로 시리즈(S-1, S-3, M-13, M-15) 출시를 기념해 이벤트를 진행한다.

미즈노만의 정교한 피팅 시스템을 경험할 수 있는 커스텀 피팅 행사다. 두 가지 혜택을 받을 수 있다. 첫 번째는 노 업차지(No Upcharge)다. 아이언 구매 시 총 60가지 옵션의 스틸 샤프트 중 원하는 사양으로 커스텀 메이드해도 추가 비용이 발생하지 않는다. 오는 12월 31일까지 미즈노 퍼포먼스 센터 서울 직영점과 공식 피팅 대리점에서 실시한다.

두 번째는 무료 커스텀 피팅이다. 오는 30일까지 운영된다. 미즈노 퍼포먼스 센터 서울 직영점에서 전문 피터가 제공하는 아이언 커스텀 피팅을 무료로 받을 수 있다. 해당 이벤트는 예약제로 운영된다. 미즈노 공식 홈페이지 피팅 예약 페이지 또는 직영점 전화 예약을 통해 신청 가능하다.





미즈노 커스텀 피팅 이벤트에서는 미즈노의 독보적인 피팅 시스템인 샤프트 옵티마이저 3D를 활용한다. 골퍼의 스윙 DNA 데이터를 분석하고 최적의 아이언 및 샤프트 옵션을 추천한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 홈페이지에 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

