'해경 순직 사고'에 李대통령 "해경 아닌 '외부기관'에 맡겨 조사하라"

이재명 대통령이 갯벌에 고립된 노인을 구조하다가 순직한 해양경찰 고(故) 이재석 경사의 사고 경위에 대해 "해경이 아닌 외부의 독립적인 기관에 맡겨 엄정히 조사하라"고 15일 지시했다.

이날 강유정 대통령실 대변인은 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "이 대통령은 고인의 동료들로부터 '윗선이 진실을 은폐하고 있다'는 증언이 나왔다는 점을 짚었고, 이어 유가족과 동료들의 억울함이 없도록 해야 한다면서 이런 지시를 했다"고 전했다.

그러면서 강 대변인은 "이 대통령은 또 2인 1조로 수색 및 구조 작업을 하는 것이 원칙임에도 고인은 혼자 구조를 진행했다는 보고를 들은 뒤 초동대처에 있어 미흡한 점이나 늑장 대응이 없었는지를 거듭 확인했다"고 설명했다.

고 이 경사는 11일 오전 3시 30분께 영흥면 꽃섬 갯벌에서 어패류를 잡다 밀물에 고립된 중국 국적 70대 남성을 구조하는 과정에서 실종됐다. 이후 오전 9시 41분께 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐으나 끝내 숨을 거뒀다.





사고 당시 고인과 함께 당직을 섰던 동료 해양경찰 4명은 이날 장례식장에서 기자회견을 열고 "이 경사를 영웅으로 만들어야 하니 사건과 관련해 함구하라는 지시를 받았다"고 폭로했다. 이들은 2인 1조 출동 원칙이 지켜지지 않았고, 담당 팀장도 적절한 대응을 하지 않았음에도 간부들로부터 언론에 얘기하지 말라는 취지의 요구를 받았다고 주장했다.





