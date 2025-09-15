한울본부, ‘극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기’ 무료 상영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

23, 24일 지역주민 대상



9월 한울다누림무비데이

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 지역주민을 대상으로 오는 23일, 24일 양일간 한울에너지팜 대강당에서 극장판 애니메이션 '도라에몽: 진구의 그림이야기'를 무료 상영한다.

'도라에몽: 진구의 그림이야기'는 일본 인기 애니메이션 '도라에몽'의 극장판 시리즈 중 44번째로 진구와 친구들이 그림 속 세계로 들어가 환상의 보석을 둘러싼 대모험을 떠나는 이야기를 담았고, '그림은 꼭 잘 그리는 것만이 중요한 게 아니다'라는 메시지를 통해 교육적 의미를 더했다.

본 영화는 전체관람가로 9월 23일 오전 10시 20분, 24일 10시 20분, 오후 1시, 저녁 7시 총 4회에 걸쳐 상영된다.

러닝타임은 104분이며, 회차당 300석 중 일부는 관내 유치원·어린이집 초청 관람석으로 운영된다. 일반 관람객은 사전 예약 없이 선착순으로 입장 가능하다. 자세한 내용은 한울본부 홍보부로 문의하면 된다.





이세용 본부장은 "매월 시행하는 한울다누림무비데이에 울진 어린이들의 많은 참여를 바라는 마음에서 아동 애니메이션을 상영작으로 선정하고, 초청관람도 운영하게 됐다. 아이들이 가족과 함께 감동과 교훈을 얻는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"라고 말했다.

한울본부 9월 한울다누림무비데이 '도라에몽, 진구의 그림일기' 무료 상영.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

