'음주 시내버스' 퇴출된다… 부산 모든 영업소 '생체인식 음주측정 시스템' 도입

영업소 53곳 홍채·안면 인식 시스템 도입 완료



'운행불가' 측정 시, 관리자에 문자메시지 송출

시내버스 기사의 음주 운전이 원천 차단된다.

부산시(시장 박형준)는 버스 운수종사자의 음주 운행을 원천 차단하기 위해 시내버스 업체 33곳의 53개 영업소에 '생체 인식 음주측정 시스템' 도입을 완료했다고 15일 알렸다.

이 시스템은 홍채·안면 인식으로 측정자의 신원을 확인한 뒤 호흡측정기로 음주 수치를 측정한다. 측정 결과는 미측정, 정상, 운행불가로 구분해 표출된다. 특히 '운행불가' 판정 시에는 관리자에게 문자메시지가 전송된다. 이를 통해 운수종사자의 음주 여부를 사전에 확인·기록하고 관리자와 종사자가 동시에 인식할 수 있도록 했다.

시는 오는 9월 말까지 시험 운영을 거쳐 10월부터 본격 운영에 들어간다. 오는 16일 오전 10시에는 연제공용차고지에서 시스템 시연과 현장 점검이 예정돼 있다. 정상 측정, 음주 적발, 대리 측정 등 다양한 상황이 시연된다.

부산시는 또 운수종사자의 음주 운행을 근절하기 위해 10월 1일부터 여객자동차운송사업 개선 명령을 발동한다. 운송사업자는 종사자의 무단 음주 운행이 발생하면 즉시 경찰에 신고해야 하며, 관련 사실은 72시간 이내에 시로 서면 보고해야 한다. 개선 명령을 따르지 않을 경우 사업 일부 정지나 과징금 등 행정처분을 가중 적용받게 된다.





황현철 시 교통혁신국장은 "버스 음주 운행은 시민의 안전과 직결된 사항으로 결코 용인할 수 없다"라며 "첨단 기술을 활용해 관리의 사각지대를 없애고 사고 발생 시 무관용 원칙에 따라 최대 수위로 처벌하겠다"고 힘줬다.

생체인식 음주측정 시스템.

