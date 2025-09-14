"이제 갈 수 있대" 일주일만에 1만명 '우르르'…해외로 떠난 우크라 청년들

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폴란드 국경 넘는 18~22세 男 10배 급증

우크라이나 정부가 18∼22세 남성 출국금지를 해제한 뒤 외국으로 떠나는 청년이 급증했다고 폴란드 매체 TVP가 12일(현지시간) 전했다. 보도에 따르면 지난달 27일 출국금지가 풀린 이후 일주일간 국경을 넘어 폴란드에 입국한 우크라이나인이 약 1만명 늘었다.

우크라이나와 국경을 접한 폴란드 2개주 가운데 포트카르파치에주를 거쳐 출국한 남성은 5600명으로 일주일 새 12배, 루블린주는 4000명으로 10배 증가했다. 하르키우 출신 미하일로 셰브첸코(22)는 독일 일간 타게스슈피겔에 "미사일 위협과 징집 가능성이 있는 삶을 견딜 수 없었다"고 말했다. 동료가 징병검사로 끌려가는 장면을 목격했고 이후 검문을 피하려 거리에 나가지 않았다고 했다.

우크라이나는 2022년 2월 개전 이후 18∼60세 남성에 대해 특별 허가 없이 출국하지 못하도록 했다. 징집 대상 연령은 기존 27세에서 지난해 25세로 낮췄고 25세 미만은 자진 입대할 수 있다.

그러다가 지난달 18∼22세 남성이 국경을 자유롭게 넘을 수 있도록 출입국 절차를 개정했다. 우크라이나 정부는 청년에게 더 많은 해외 유학 기회를 제공하기 위한 조치라고 설명했다.





그러나 병력이 심각하게 부족한 상황에서 전후 국가 재건을 명분으로 잠재적 징집 연령대 남성들에 대한 출국금지를 돌연 풀어준 게 의아하다는 반응도 나온다. 일각에선 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 정치적 이유로 이런 결정을 내렸다는 분석이 제기된다. 폴란드 동방연구소의 크시슈토프 니에치포르는 2019년 젤렌스키가 대통령에 당선될 때 18∼30세 청년이 핵심 지지층을 형성했다면서 이들에게 이동의 자유를 허용하는 게 향후 선거에서 젤렌스키의 입지를 강화할 수 있다고 평가했다.





