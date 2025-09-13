[내일 날씨]전국 대부분 흐리고 비…낮 최고 31도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일요일인 14일은 전국 대부분이 흐리고 일부 지역에선 오전에 비가 내리겠다.

제주도는 가끔 비가 내리고, 경상권은 아침까지 곳에 따라 비가 오겠다. 중부지방은 흐리다가 오후부터 구름이 많겠고, 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다.

지난 11일 흐린 날씨에도 서울 마포구 하늘공원에서 시민들이 휴식을 취하고 있다. 연합뉴스

예상 강수량은 부산·울산·경남, 대구·경북에 5㎜ 미만 비가 내리겠다. 제주도는 15일까지 5~40㎜가 내리겠다.

아침 최저기온은 18~24도, 낮 최고기온은 27~31도를 오르내리겠다.

제주도를 중심으로 열대야가 나타나는 지역이 있겠으니 건강 관리에 유의할 필요가 있다.

아침 최저기온은 지역별로 ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲춘천 19도 ▲강릉 20도 ▲대전 22도 ▲전주 22도 ▲광주 22도 ▲대구 21도 ▲부산 23도 ▲제주 26도로 예상된다.

낮 최고기온은 서울 29도 ▲인천 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 29도 ▲대전 29도 ▲전주 30도 ▲광주 29도 ▲대구 30도 ▲부산 30도 ▲제주 31도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.





바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ 예상된다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5~3.5ｍ, 서해 0.5~2.0ｍ, 남해 0.5~2.5ｍ로 일겠다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

