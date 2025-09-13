속옷차림으로 끌려가는 장관 영상 '충격'…반정부 시위 격화한 이 나라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부가 SNS 차단하며 시위 촉발…경찰과 충돌

대통령 “하원 해산하고 내년 3월 총선 예정”

격렬한 반정부 시위가 이어지고 있는 네팔에서 재무장관이 시위대에 붙잡혀 속옷 차림으로 끌려가는 영상이 공개돼 충격을 던졌다.

13일 외신들은 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에 '네팔 재무장관'이라는 제목의 영상이 확산되고 있다고 보도했다. 영상 속 인물은속옷 차림으로 팔과 다리가 시위대에 들린 채 끌려가는 모습이다.

네팔 재무장관으로 추정되는 인물이 속옷 차림으로 거리에서 끌려다니는 모습. 인스타그램 캡처

외신에서는 영상 속 인물이 네팔 정부의 고위 인사, 특히 재무장관으로 알려져 파장이 커지고 있다고 전했다. 이 장면은 정부에 대한 분노가 최고조에 달했음을 상징적으로 보여주는 사례로 받아들여지고 있다.

이번 시위는 지난 5일 네팔 정부가 유튜브, 페이스북, 인스타그램, 엑스(X·옛 트위터) 등 26개 SNS 접속을 차단하며 수도 카트만두를 중심으로 촉발됐다. 정부는 가짜 뉴스 확산을 막기 위한 조치라고 설명했지만, 청년층은 "부패를 고발하는 온라인 운동을 막으려는 시도"라며 강하게 반발했다.

시위가 카트만두를 넘어 전국으로 확산하자 경찰은 최루탄, 물대포, 고무탄을 동원해 강경 진압에 나섰고, 그 과정에서 지금까지 최소 51명이 숨지고 1300명 넘게 부상했다. 사망자에는 시위대뿐 아니라 경찰관 3명, 교도소에서 집단 탈출한 수감자도 포함됐다. 경찰은 1만3000여명의 수감자가 탈옥했으며 일부는 체포됐으나 여전히 1만2000여명이 도주 중이라고 밝혔다.

네팔의 임시 총리로 임명된 수실라 카르키 전 대법원장. 연합뉴스

이에 람 찬드라 포우델 대통령은 수실라 카르키 전 대법원장을 임시 총리로 임명해 재정비에 나섰다. 네팔은 의원내각제로 총리가 사실상의 실권을 쥐고 있다. 카르키 총리는 네팔 역사상 첫 여성 행정수반으로, 2016년 대법원장 재임 당시 강단 있는 판결로 대중적 지지를 받았던 인물이다. 시위대 역시 올리 총리 사임 직후 그를 임시 지도자로 선호해 왔다.

카르키 총리는 취임 직후 "국민과 국가를 위해 총리의 의무를 다하겠다"고 밝혔다. 그는 향후 6개월간 임시정부를 이끌며 신임 내각을 구성할 예정이다. 아울러 대통령실은 하원을 해산하고 내년 3월 5일 총선을 실시한다고 발표했다. 이번 조치는 카르키 총리의 권고에 따른 것으로, 주요 정당과 시위대 역시 합의한 사안이다.





헌법학자 비핀 아디카리는 "부패를 통제하고 치안을 강화하는 동시에 법과 질서를 회복해야 한다"며 네팔 임시 총리의 첫 과제가 폭력 사태 조사와 책임자 처벌이라고 강조했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

