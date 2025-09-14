본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

배경훈 장관 "과학기술 AI 장관회의 신설…소버린 넘는 ‘포용적 AI’ 지향"

박유진기자

입력2025.09.14 12:00

시계아이콘02분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

과기부총리 승격 앞두고 취임 50일 기자간담회
"노벨상급 성과, AI 접목하면 바이오 분야 가능성↑"
R&D 신뢰 회복·예산권 강화 강조
"해킹 근절 위해 정보보호 대전환 체계 구축…2차관 라인서 TF 만든다"

배경훈 장관 "과학기술 AI 장관회의 신설…소버린 넘는 ‘포용적 AI’ 지향" 배경훈 과학기술정보통신부 장관. 연합뉴스
AD

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 12일 서울 종로구에서 열린 취임 50일 기자간담회에서 "신설될 '과학기술 인공지능 장관회의'를 통해 범부처 정책을 조율하고, 한국의 K-AI를 소버린 AI에 한정하지 않고 '포용적 AI'로 발전시켜 글로벌 무대에서 선택받는 기술을 만들겠다"고 밝혔다. 그는 "내년 연구·개발(R&D) 예산 35조3000억원과 AI 예산 10조1000억원을 효율적으로 조율해 AI 3대 강국·과학기술 5대 강국으로 거듭나겠다"고 강조했다.


과학기술 인공지능 장관회의는 참여정부 시절 과기부총리제 도입과 함께 운영됐던 '과학기술관계장관회의'의 업그레이드 버전이다. 이번 정부 들어 정부조직법 개정으로 과기정통부가 부총리급으로 다시금 승격되면서 부활하는 범부처 장관급 협의체다. 과기정통부가 실질적인 조정 권한을 갖고 전 부처의 과학기술 및 AI 정책을 강력하게 주도할 수 있는 거버넌스가 구축된다는 점에서 의미가 크다.


배 장관은 지난 12일 서울 종로구에서 열린 기자간담회에서 "부처가 저마다의 아젠다를 가지고 있어 AX(AI 전환)라는 공동 목표로 따로 달려가는 것은 아닌지 우려된다"며 "이를 하나로 모아 결과물을 만들어야 할 텐데, 부처별로 AI 프로젝트를 추진하는 과정에서 중복이 생길 수 있어 우리 부처가 플랫폼화시키고 조율하는 회의체로서 운영할 생각"이라고 설명했다. 그는 "AI 편익이 보편적으로 향유되는 AI 기반사회 실현을 통해 '함께 잘 사는 대한민국'을 만들겠다"며 "잠재성장률 3% 회복에 기여하려는 계획"이라고 포부를 밝혔다.


"美 대비 AI 기술격차 1.3년→0.5년…제조·SW 강점으로 피지컬AI 치고 나가야"

배 장관은 2023년 기준 미국 대비 1.3년 벌어져 있는 우리나라의 AI 기술력 격차를 2030년까지 0.5년으로 줄이겠다고 선언했다. 이를 위해 기존 첨단 그래픽처리장치(GPU) 5만장 확보 계획을 2030년에서 2028년으로 앞당긴다면서 "지금 AI 기술과 시장이 바뀌는 속도를 보면 5만장도 충분치 않다. 내부에서 2030년까지 GPU 20만장 구축할 계획을 수립 중인데, 합의되면 발표하겠다"고 말했다.


독자 AI 파운데이션 모델과 관련해서는 "올해 말이 되면 세계 10위 안에 드는 수준의 거대언어모델(LLM)이 나올 것"이라며 "단순히 언어모델 발전에 그치지 않고 멀티모달로, 행동모델로도 발전시킬 것"이라고 말했다.


배 장관은 한국이 제조업 강점과 소프트웨어 유연성을 갖췄다는 점을 들어 피지컬AI 분야에서 기회를 찾을 수 있다고 진단했다. 그는 "미국이 중국을 왜 두려워하는지 알아야 한다"며 "미국은 빅테크 기업들이 세계적 최고 수준의 AI를 만들었지만 제조업 분야가 약하니까 중국이 치고 나갈 수도 있다고 생각한다"고 분석했다. "중국은 불 끄고 로봇이 자동화하는 '다크 팩토리' 공장을 통해 피지컬AI를 위한 데이터를 축적하듯 한국도 제조·소프트웨어를 무기로 새로운 돌파구를 마련할 수 있다"고 강조했다.


소버린 AI에 대한 의견도 덧붙였다. 그는 "한국의 'K-AI'를 소버린 AI로만 정의하고 싶지는 않고, '포용적인 AI'가 중요하다고 생각한다"고 언급했다. 그는 "한국에서만 쓸 수 있고 한국에 특화된 모델로 정의됐던 것 같은데, 국제적으로 선택받는 AI 기술을 가져야 한다"며 "독자 AI 파운데이션 모델이 글로벌 탑3가 돼야 한다"고 강조했다.


배 장관은 '모두의 AI' 구상을 통해 "AI 활용에 익숙하지 않은 분들에게 접근성을 높이고 학생들은 저렴하게, 소외계층은 무료로 활용할 환경을 만들어야 한다"며 "AI 바우처 사업을 통해 국민들이 활용할 수 있게 하겠다"고 밝혔다. 그는 "한국이 챗GPT 이용률 1위라고 하는데 한국에서도 대체제가 분명 있어야 한다"며 "단순히 우리 목표는 한국에서 어느 정도 쓸 수 있는 수준의 모두의 AI를 만들려는 게 아니라 해외 많은 기업과 이용자도 사용할 정도로 만드는 게 목표"라고 강조했다.


"기초과학에 AI 접목해 노벨상 나와야…R&D 예산 삭감으로 잃은 신뢰 회복 필요"

과학기술 5대 강국 달성 전략에 관해서도 배 장관은 AI 적용을 강조했다. 그는 "AI가 과학기술에 도입됐을 때 혁신이 일어난다"며 "AI는 더이상 '도구'가 아니라, 연구소장급 능력을 갖춘 '동료'라고 생각해야 한다"고 설명했다.


특히 노벨상 배출 전략에 대해서는 "바이오 영역에 AI 투자가 많이 이뤄지고 있어 가능성이 높다"고 전망했다. 그는 허사비스와 딥마인드의 존 점퍼 연구원이 알파폴드 연구 성과로 노벨화학상을 수상했던 이유에 대해 "단백질 구조에 대한 예측을 민간 전문가가 하기가 어려웠는데 AI를 통해서 문제에 빨리 접근할 수 있었던 '가능성' 때문이지 '결과'가 아니다"라며 "과학자들이 AI를 그냥 도구로서만 바라보는 게 아니라 내가 풀고자 하는 문제에 적합한 에이전틱 AI를 만들어서 같이 문제를 풀어가는 과정을 통해서 난제가 해결될 수 있다"고 첨언했다.


기초연구 과제는 2025년 1만2000개에서 2026년 1만5000개로 확대한다고 밝혔다. 배 장관은 "지난 정부에서 이뤄졌던 예산 삭감 이슈를 크게 생각한다. 사실은 신뢰를 잃었다"며 "한번 잃은 신뢰를 회복하는 데는 시간이 걸릴 것"이라고 인정했다.


과학기술인재가 부족한 문제에 대해서는 "지금 답을 낼 수 있을까? 못 낸다"며 솔직하게 어려움을 토로했다. 그는 "R&D에 대한 매력적인 요소를 만들어야 하고, '한국에서라면 이 문제를 풀 수 있다, 한국이 연구환경을 지원받을 수 있는 곳'이라는 인식이 생겨야 한다"고 강조했다.


R&D 예산 법제화에 대해 배 장관은 "예산권 강화는 부처에서도 필요한 부분"이라며 "그간 기술 전문가들이 예산에 대해 검토할 시간이 부족했던 게 사실인데, 부실함이 발생할 수밖에 없다"고 지적했다. 그는 "예산권 강화를 위해 R&D 예산을 충분히 검토할 시간을 요구하고 있으며, 기획재정부-과기정통부 간 역할·책임 정립을 위해 우리 조직 승격을 앞두고 더 강하게 의견을 내고 있다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최근 잇따른 해킹 사고와 관련해서는 "기술 발전 속도 대비 방어 전략을 키우려면 정보보호 대전환 체계를 만드는 것이 중요하다"며 "2차관 라인에서 태스크포스(TF)를 꾸려서 대응하겠다"고 강조했다. 특히 중소기업 해킹 대비와 관련해서는 "통신사는 문제가 터지면 대응할 자본력이 있지만, 중소기업은 투자 여력이 없어 해킹 이슈가 더 크다"며 "정부 차원에서 자금 지원을 충분히 고려하고 있고, 종합적인 정보보호 체계도 함께 마련하겠다"고 약속했다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기