SSG닷컴, 첫 오프라인 축제 '미지엄' 얼리버드 티켓 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 15~19일 성수동서 팝업 행사 개최

9월 15일, 17일 1·2차 티켓 사전 예약

SSG닷컴은 15일부터 첫 오프라인 페스타 '美지엄(미지엄)' 얼리버드 티켓을 판매한다고 14일 밝혔다.

SSG닷컴 '미지엄' 얼리버드 티켓 판매. SSG닷컴 제공

AD

SSG닷컴은 다음 달 15일부터 19일까지 서울 성수동 에스팩토리D동에서 열리는 미지엄 행사에서 입점 파트너사와 함께 식품·뷰티 중심으로 5가지 테마의 전시와 체험형 콘텐츠를 선보일 예정이다.

얼리버드 티켓은 두 차례에 걸쳐 선착순 판매된다. 1차 얼리버드 티켓은 행사 첫날 관람 전용 티켓으로 15일 오전 9시부터 16일까지 구매할 수 있다. 2차 얼리버드 티켓은 오는 17일 오전 9시부터 21일까지 판매한다. 1·2차 티켓 모두 1인당(ID당) 하루 최대 4장까지 구매할 수 있다.

티켓 가격은 3만원이다. 신세계 유니버스 클럽 회원에게는 1차 얼리버드 티켓 구입시 50%, 2차 얼리버드 티켓은 20%의 할인 혜택을 제공한다.

관람 편의를 위해 페스타는 하루 3회차로 분리해 열린다. ▲1회차는 오전 10시부터 오후 1시 ▲2회차는 오후 1시부터 4시 ▲3회차는 오후 4시부터 8시까지 운영한다.

페스타는 다채로운 즐길 거리로 가득하다. 약 4700㎡(약 1425평) 규모 공간에서 100여개 파트너사의 식품·뷰티 브랜드를 직접 체험해 볼 수 있으며, 관람객 전원에게 다양한 브랜드 사은품과 쓱닷컴 스페셜 굿즈를 증정한다. BEAUTY OF SSG(뷰티오브쓱)관에서는 전속모델인 가수 겸 배우 차은우의 포토존도 운영한다.

셰프 쿠킹 토크쇼에는 쓱닷컴과 단독 협업상품을 선보인 스타 셰프가 대거 참여한다. 셰프와 맛있는 음식에 대한 이야기를 나누고 시식도 함께 진행한다. 다음 달 16일 '윤서울' 김도윤 셰프를 시작으로 17일 '리북방' 최지형 셰프, 18일 베트남 음식점 '효뜨'의 남준영 셰프, 19일에는 미쉐린 레스토랑 '고료리켄'을 운영하는 김건 셰프가 차례로 무대에 오른다. 현대카드가 선정한 유망 아티스트들이 선보이는 버스킹 공연도 볼 수 있다.





AD

방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 "미지엄은 '팝업의 성지' 성수동에서 열리는 역대 최대 규모의 행사가 될 것"이라며 "선착순 판매인만큼 선예매를 통해 식품과 뷰티, 음악이 깃든 가을 축제 티켓을 선점하길 바란다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>