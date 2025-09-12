이재명 정부 100일…전남도, 에너지산업 육성 보폭 맞춘다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실국장 현안회의서 정부 정책 공유

지역 균형발전 전략 적극 선도 계획

신재생에너지 등 현안 정책 점검

김영록 지사 "정부 정책 준비 완료"

김영록 전라남도지사가 12일 도청 정약용실에서 도 실·국장들이 참석한 가운데 이재명 대통령 100일 기자회견 후속대책과 관련해 긴급 현안회의를 주재하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사는 12일 이재명 대통령의 이슈별 정책대안을 적극 환영하며, 새정부 지역균형발전 전략과 에너지 정책 추진을 위한 전남의 적극적인 역할을 주문했다.

김 지사는 이날 이재명 대통령 취임 100일 기자회견 관련 실국장 현안회의를 주재, "기자회견을 통해 이재명 대통령의 재생에너지 산업 활성화에 대한 강한 의지를 재확인할 수 있었다"며 "민선 7·8기 전남이 준비해 온 에너지 정책이 본격적으로 탄력받을 수 있게 됐다"고 강조했다.

전남은 태양광·해상풍력 등 재생에너지 잠재량 전국 1위를 자랑하고 있다. 아시아 태평양 최대 3.2GW 주민참여형 해상풍력 집적화 단지를 비롯해 영농형 태양광, 전국 최초 데이터센터 RE100 산단, 분권형 에너지고속도로 구축계획을 수립하며 에너지 미래를 현실로 만들고 있다.

전남도는 에너지 기본소득, 주민참여형 재생에너지 발전사업, 주민 이익공유제 등 새로운 정책대안들을 만들어 주도적으로 추진해왔다. 또한 연 1조 원 규모 에너지 기본소득 실현을 위해 공공주도형 재생에너지 보급을 확대하고 재생에너지 산업을 활성화해 양질의 일자리를 대폭 늘려갈 계획이다.

김 지사는 "특히 대통령이 언급한 세제, 규제, 전기요금, 배후시설, 정주여건 등을 대대적으로 지원하는 대규모 산업단지는 전남 서남권 에너지 혁신성장벨트와 완벽히 궤를 같이한다"며 "새 정부와 함께 전남 미래 성장 100년의 비전을 실현하겠다"고 강한 의지를 피력했다.

지역발전의 핵심 중추인 동부권의 재생에너지 대전환을 위해 동부지역본부장을 중심으로 '재생에너지 확충 T/F'를 즉각 구성해 석유화학·철강산단의 마이크로그리드 산단 전환 등도 속도감 있게 추진할 방침이다.





김 지사는 "전남도는 정부의 재생에너지 확대 정책에 부합하는 모든 준비가 돼 있다. 전남에서 가장 선도적인 에너지 혁신 선도 모델이 시작되는 것은 당연하다"며 "도민과 함께 RE100 국가산단 등 전남이 구상해 온 청사진을 체계적이고 전략적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





