"성과를 냈습니다" … 창원특례시, '이달의 우수공무원' 표창 수여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4개 부서·직원, 8월 우수공무원으로 선정



경남 창원특례시는 12일 시청 시정회의실에서 시정 주요 시책 추진과 역점사업 등에서 뚜렷한 성과를 낸 수상자에 대해 '이달의 우수공무원' 표창을 수여하고 공로를 격려했다.

창원특례시, 8월 ‘이달의 우수공무원’ 표창 수여.

AD

이번에 선정된 우수공무원은 ▲ 창원 독립운동가 추모비 건립 등 광복 80주년 기념사업 추진을 통해 보훈문화 확산에 기여한 '사회복지과 보훈선양팀' ▲ 진동 광암해수욕장 활성화를 위해 환경개선 및 주말 문화행사를 기획한 '해양레저과 해양친수관리팀' ▲ 부산항만공사와의 MOU체결로 연 1500만원의 복지재원을 확보하고 관련 사업 추진을 위해 노력한 '진해구 사회복지과 희망복지팀' ▲ 연도이주(자은, 명동2지구) 도시개발사업을 적극적으로 추진한 '조현경 주무관'이다.





AD

장금용 창원특례시장 권한대행은 "적극적인 자세로 업무를 추진하여 성과를 창출한 직원들에게 감사드린다"며 "앞으로도 시민들에게 수준 높은 행정서비스를 제공할 수 있도록 각자의 자리에서 최선을 다해주시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>