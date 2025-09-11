"아침 5시부터 전화폭주, 큰 수첩만 세 권째"…출산때도 없던 탈모 생긴 강유정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새벽부터 전화 폭주…"대통령실 콜센터 같다"

"사관처럼 따라다니는 직업" 만족감 전해

대통령실 강유정 대변인이 강도 높은 업무와 개인적인 고충, 직무에 대한 보람을 솔직하게 전했다.

2일 용산 대통령실 청사에서 브리핑 중인 강유정 대변인의 모습. 연합뉴스

강 대변인은 지난 10일 대통령실 유튜브 시리즈 '잼프의 참모들'에 출연해 "정말 바쁘다"며 "난생처음 출산·육아할 때도 없었던 원형 탈모를 겪었다"고 밝혔다. 이어 "고생과 타이트한 삶에는 총량이 있는데 지금 그 총량을 채우고 있구나 싶다"며 "이렇게 격무에 시달릴 줄 알았으면 고민했을 것"이라고 솔직하게 고백했다.

영상 속 강 대변인의 일상은 분 단위로 쪼개져 있었다. 그는 "아침 5시에 일어나면 6시 반부터 기자들의 전화가 빗발친다"며 "아침에만 수십 통을 받는다. 기자들이 '수강 신청 같다'고 표현하는데 저 스스로도 대통령실 콜센터라고 생각한다"고 말했다. 촬영 중에도 연이어 전화가 걸려 오자 그는 "언제나 가동하는 '유정 콜센터'"라며 농담을 던졌다.

"사관처럼 따라다니는 직업" …대변인 만족감 드러내

이재명 대통령 유튜브 채널 시리즈 '잼프의 참모들'에 출연한 강유정 대변인의 모습. 이재명 대통령 유튜브

업무량은 수첩 사용에서도 드러났다. 강 대변인은 "지금 세 번째 수첩을 쓰고 있다. 작은 수첩까지 합치면 더 많다"며 "대통령 말씀이나 회의 내용이 대부분이고 가끔은 일기도 쓴다"고 설명했다.

브리핑을 앞두고 강 대변인은 원고를 들여다보며 끊임없이 수정을 거듭했다. 그는 "제가 중요하다고 생각하는 부분이 빠지거나 대통령 말씀 중 더 강조해야 할 내용이 있으면 직전까지 수정한다"고 말했다. 잠시 메이크업을 고치며 외모를 점검한 그는 "가끔 봐도 외모 평가가 어마어마하다"며 "이 역시도 관심이라고 본다"고 덧붙였다.

대변인 직무에 대해서는 만족감을 드러내며 "호기심이 많다는 제 성향과 대변인 직무가 잘 맞는다"며 "대통령의 거의 모든 일정과 결정을 함께 기록한다. 조선왕조로 말하자면 사관과 같은 역할"이라고 설명했다.

특히 최근 한미 정상회담 이후 달라진 점도 전했다. 강 대변인은 "남편이 '너 이제 재미있나 보다. 힘들어하는 양상이 다르다'고 했다"며 "불태워 보겠다는 용기가 일의 원료가 되는 것 같다"고 웃었다.





마지막으로 그는 "말을 잘한다거나 똑똑하다는 평가보다는 사람과 사람 사이의 완충지대에서 현명하게 선택하고 대처했던 대변인으로 기억되고 싶다"고 소망을 밝혔다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

