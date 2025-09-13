본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"점심 시간도 아까워"…실리콘밸리에서 시작된 '대체 식품'[맛있는 이야기]

임주형기자

입력2025.09.13 08:00

시계아이콘01분 46초 소요
뉴스듣기 글자크기

한 끼 식사 대체하는 가루 음료, 젤리, 과자
식사 대체 식품, 실리콘밸리 엔지니어가 개발
"식사는 너무 큰 부담"…점심도 낭비로 봐

음료 한 병, 과자 한 봉지로 한 끼 식사분 영양소를 모두 공급할 수 있는 식사 대체 식품이 홍수처럼 쏟아지고 있다. 미숫가루처럼 타 먹는 영양 가루, 구운 곡물 과자, 젤리 등 대체식의 형태도 다양하다. 식품 및 제과업계가 앞다퉈 뛰어들고 있는 대체식은 밥 먹는 시간조차 아까웠던 실리콘밸리 사업가로부터 시작됐다.

가루 음료에 영양소 압축한 식사 대체 식품

"점심 시간도 아까워"…실리콘밸리에서 시작된 '대체 식품'[맛있는 이야기] 소일렌트의 분말형 식사 대체 식품. 페이스북 캡처
AD

식사 대체 식품의 정의는 '식사 전체를 대신하는 식품'이다. 주로 분말, 고형 과자, 젤리의 형태로 만들어진다. 다만 이런 음식이 식사 대체 식품으로 인정받으려면, 한 끼 식사에 해당하는 필수 영양소를 모두 충족해야 한다. 식사 대체 식품의 장점은 간편함에 있다. 물이나 우유에 분말을 타서 마시면 400~500킬로칼로리(㎉)의 열량과 탄수화물, 단백질, 지방, 각종 무기질을 보충할 수 있다.


그렇다면 누가 식사 대체 식품을 처음 시도했을까. 놀랍게도 일반적인 식품 기업이 아닌 미국인 소프트웨어 엔지니어였던 롭 라인하트가 개발을 주도했다. 그가 식사 대체 식품을 만들기로 한 이유는 쓸데없이 긴 식사 시간을 효율화해 업무에 더 집중하기 위해서였다. 본격적인 대체식 개발을 위해 라인하트는 소일렌트라는 스타트업을 창업하기에 이른다. 라인하트가 제품 개발을 추진한 방식도 일반적인 레시피 개발과는 동떨어져 있다. 라인하트는 먼저 미국 정부 공식 홈페이지에 들어간 뒤, 인체 생존에 필요한 필수 영양소 정보를 모두 저장하고, 이에 기반해 분말형 식품을 만들었다.


"점심 시간도 아까워"…실리콘밸리에서 시작된 '대체 식품'[맛있는 이야기] 소일렌트 창업자 롭 라인하트는 1개월 동안 직접 개발한 분말만 취식하는 테스트로 화제의 중심이 됐다. 온라인 커뮤니티 레딧 캡처

테스트 방식도 기상천외했다. 만들어진 시제품을 30일간 직접 먹으며 인체 실험을 강행한 것이다. 라인하트는 식품 테스트를 1개월간 진행했고, 그동안 영양소 비율을 미세 조정하며 레시피 '공식'을 확정했다. 이런 과정을 거쳐 만들어진 소일렌트의 첫 제품은 미국 IT 전문 매체 '해커 뉴스'를 통해 유명해졌다.


라인하트는 소일렌트 분말의 강점으로 "영양에 대한 통제력 강화, 월 식비를 400달러에서 150달러대로 줄일 수 있는 비용 효율성"을 꼽았고, 이에 혹한 실리콘밸리 엔지니어들의 후원으로 150만달러의 창업 자금을 모금했다. 덕분에 식사 대체 식품은 세상에 모습을 드러낼 수 있었다.

"식사는 부담이다" 실리콘밸리 효율성 문화에서 탄생

소일렌트는 실리콘밸리에서 입소문을 타며 빠르게 성장했다. 2017년에는 5000만달러의 투자금을 유치해 제품 라인을 확대했고, 2023년엔 미국의 대형 가공식품 기업 스타코 브랜드에 인수됐다. 미국 외 소프트웨어 엔지니어들 사이에서도 대체식에 대한 관심이 늘었다. 2014년엔 소일렌트를 베낀 미투 상품인 조일렌트(현재는 지미 조이)가 나왔고, 2015년엔 영국의 대체식 스타트업 휴엘이 창업했다.


식사 대체 식품의 초기 성장 비결에는 실리콘밸리 특유의 효율성 문화가 있었다. 실제 실리콘밸리의 일부 유명 인사들은 식사 시간을 '최대한 줄여야 할 것'으로 본다. 소일렌트 창업자 라인하트는 2014년 미국 매체 '뉴요커'와의 인터뷰에서 "식사는 너무 큰 부담"이라고 불만을 토로했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)도 과거 자신의 업무 루틴을 소개하며 점심 식사는 회의 도중 5분 안에 해치운다고 전한 바 있다.


"점심 시간도 아까워"…실리콘밸리에서 시작된 '대체 식품'[맛있는 이야기] 오늘날 식사 대체 식품은 단순한 분말을 넘어 다양한 형태로 개발되고 있다. 사진은 국내 식사 대체 식품 개발업체 페이퍼백의 제품들. 페이퍼백

이 때문에 소일렌트를 비롯한 1세대 식사 대체 식품은 효율적 식사에 중점을 맞춰 개발됐다. 대체식이 대중화하면서 최근엔 맛과 식감도 살리는 방향으로 만들어진다. 한때 식사 대체 식품은 빠르게 삼킬 수 있다는 이유로 분말형 식품만 생산됐지만, 최근에는 여러 형태로 개발되고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

일본 모리나가 제과의 경우 짜 먹는 젤리 형태의 제품을 내놨다. 국내에선 분말형이라는 선입견을 깨고 필수 영양소를 모두 함유한 쿠키, 과자 등 고체 제품도 나오고 있다. 1세대 기업들도 경영 전략을 바꾸기 시작했다. 휴엘의 경우 2020년부터 뜨거운 물에 말아 죽처럼 씹어 먹을 수 있는 '핫 앤 세이버리(Hot and Savory)' 계열 제품을 내놨다.




임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기